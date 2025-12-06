اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال غرب رام الله

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة نعلين، غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، حيث أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، صوب مركبة في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال المنتشرة وسط المدينة أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة يستقلها مواطنون في منطقة باب الزاوية، ومنعت مركبات إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليها.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الرام، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية لمواطنين، أحدهما يبلغ من العمر 47 عاما والآخر 27 عاما، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

وكانت طواقم جمعية الهلال الأحمر قد تعاملت في وقت سابق من مساء اليوم مع إصابة شابين من محافظة سلفيت بالرصاص الحي قرب الجدار في بلدة الرام، ونقلتهما إلى المستشفى.