خالد الغندور: حامد حمدان ينتظر عرضًا ضخمًا من الدوري القطري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن العروض المقدمة لـ نجم الزمالك حامد حمدان.

عرض حامد حمدان القطري

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين ونادي بتروجت سيتلقى عرضًا ضخمًا خلال أيام من أحد أندية الدوري القطري”.

وتابع:“هناك اهتمام ومتابعة كبيرة يحظى بها اللاعب حامد حمدان خلال بطولة كأس العرب والتي ظهر فيها اللاعب حتى الآن بمستوى مميز للغاية”.

وأختتم :“لا يوجد عروض رسمية وصلت نادي بتروجت حتى الآن، ولكن خلال أيام سيصل عرض ضخم للنادي من قبل أحد أندية الدوري القطري للحصول على خدمات حمدان في الشتاء”.

عروض حامد حمدان

يواصل الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط فريق بتروجيت، لفت الأنظار خلال مشاركته المميزة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، بعدما قدم مستويات قوية أثارت اهتمام المتابعين.

وأثار التألق اللافت للاعب حالة من القلق داخل مجلس إدارة النادي البترولي، خاصة وأنه يعد أحد أهم أهداف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل بتروجيت أن الأداء القوي لحمدان قد يفتح الباب أمام تلقيه عروضاً خارجية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يعقد مهمة الزمالك في ضم اللاعب خلال شهر يناير.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع بتروجيت بخصوص الجوانب المالية للصفقة، في انتظار حل أزمة القيد التي تعيق إتمام الإجراءات بشكل رسمي.

ويعمل مسؤولو الزمالك حالياً على إنهاء ملف القيد بصورة نهائية، تمهيداً للدخول في مفاوضات حاسمة مع بتروجيت وإتمام الصفقة ودفع المستحقات المتفق عليها.