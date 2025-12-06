قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسين منصور: الاقتصاد المصري يتحسن .. ونمو 5% متوقع قريبًا
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
رياضة

خالد الغندور: حامد حمدان ينتظر عرضًا ضخمًا من الدوري القطري

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن العروض المقدمة لـ نجم الزمالك حامد حمدان.

عرض حامد حمدان القطري

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين ونادي بتروجت سيتلقى عرضًا ضخمًا خلال أيام من أحد أندية الدوري القطري”.

وتابع:“هناك اهتمام ومتابعة كبيرة يحظى بها اللاعب حامد حمدان خلال بطولة كأس العرب والتي ظهر فيها اللاعب حتى الآن بمستوى مميز للغاية”.

وأختتم :“لا يوجد عروض رسمية وصلت نادي بتروجت حتى الآن، ولكن خلال أيام سيصل عرض ضخم للنادي من قبل أحد أندية الدوري القطري للحصول على خدمات حمدان في الشتاء”.

عروض حامد حمدان

يواصل الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط فريق بتروجيت، لفت الأنظار خلال مشاركته المميزة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، بعدما قدم مستويات قوية أثارت اهتمام المتابعين.

وأثار التألق اللافت للاعب حالة من القلق داخل مجلس إدارة النادي البترولي، خاصة وأنه يعد أحد أهم أهداف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل بتروجيت أن الأداء القوي لحمدان قد يفتح الباب أمام تلقيه عروضاً خارجية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يعقد مهمة الزمالك في ضم اللاعب خلال شهر يناير.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع بتروجيت بخصوص الجوانب المالية للصفقة، في انتظار حل أزمة القيد التي تعيق إتمام الإجراءات بشكل رسمي.

ويعمل مسؤولو الزمالك حالياً على إنهاء ملف القيد بصورة نهائية، تمهيداً للدخول في مفاوضات حاسمة مع بتروجيت وإتمام الصفقة ودفع المستحقات المتفق عليها.

حامد حمدان

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق 13 قافلة رحمة ومواساة خلال شهر ديسمبر الجاري

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعاً عن الحرية الإنسانية

لشيخ خالد الجندي

كيف تكون عبدًا لله وفي نفس الوقت حرً؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

