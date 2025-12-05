قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
منتصر الرفاعي

يواصل الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط فريق بتروجيت، لفت الأنظار خلال مشاركته المميزة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، بعدما قدم مستويات قوية أثارت اهتمام المتابعين.

وأثار التألق اللافت للاعب حالة من القلق داخل مجلس إدارة النادي البترولي، خاصة وأنه يعد أحد أهم أهداف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل بتروجيت أن الأداء القوي لحمدان قد يفتح الباب أمام تلقيه عروضاً خارجية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يعقد مهمة الزمالك في ضم اللاعب خلال شهر يناير.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع بتروجيت بخصوص الجوانب المالية للصفقة، في انتظار حل أزمة القيد التي تعيق إتمام الإجراءات بشكل رسمي.

ويعمل مسؤولو الزمالك حالياً على إنهاء ملف القيد بصورة نهائية، تمهيداً للدخول في مفاوضات حاسمة مع بتروجيت وإتمام الصفقة ودفع المستحقات المتفق عليها.

حامد حمدان بتروجيت بطولة كأس العرب نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025

ترشيحاتنا

الطقس

خرج عن السيطرة.. برق وأمطار متوقعة في 10 دول عربية| إيه الحكاية؟

صدوع أرضية

مفأجاة.. الأرض تضمد جروحها وصدوع عميقة تلتئم بعد الزلازل القوية| ما القصة؟

موظفين

عملت مفاجأة للموظفين.. سيارات فاخرة قيمتها 173 ألف دولار وهدايا أسطورية| إيه الحكاية؟

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد