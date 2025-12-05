مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك

يواصل الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط فريق بتروجيت، لفت الأنظار خلال مشاركته المميزة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، بعدما قدم مستويات قوية أثارت اهتمام المتابعين.

وأثار التألق اللافت للاعب حالة من القلق داخل مجلس إدارة النادي البترولي، خاصة وأنه يعد أحد أهم أهداف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل بتروجيت أن الأداء القوي لحمدان قد يفتح الباب أمام تلقيه عروضاً خارجية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يعقد مهمة الزمالك في ضم اللاعب خلال شهر يناير.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع بتروجيت بخصوص الجوانب المالية للصفقة، في انتظار حل أزمة القيد التي تعيق إتمام الإجراءات بشكل رسمي.

ويعمل مسؤولو الزمالك حالياً على إنهاء ملف القيد بصورة نهائية، تمهيداً للدخول في مفاوضات حاسمة مع بتروجيت وإتمام الصفقة ودفع المستحقات المتفق عليها.