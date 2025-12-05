قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ 40 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة النووي

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف، التي أعلنتها وزارة العمل عن إتاحة مجموعة من الوظائف الفنية داخل مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار توجيهات الوزير محمد جبران، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم المشروعات القومية العملاقة. 

وظائف

وظائف خالية بمشروع الضبعة النووي

وجاء الإعلان بالتعاون مع شركة تريست روسيم، إحدى الشركات المنفذة لأعمال الإنشاءات داخل موقع المشروع.

الوظائف المتاحة في مشروع الضبعة النووي

وفرت الإدارة العامة للتشغيل، بالتنسيق مع الشركة، عددا من التخصصات الفنية المطلوبة للعمل داخل المشروع وتشمل ثلاثمئة لحام كهرباء وأرجون وCO2 وخمسمئة فني تركيبات هياكل معدنية وثلاثمئة مبيض محارة.

المزايا وشروط العمل

أوضحت الوزارة أن الوظائف المعلنة تأتي مصحوبة بحزمة مزايا للعاملين تشمل ثلاث وجبات يوميا وإقامة كاملة داخل سكن مجهز للعاملين ووسائل انتقال من وإلى موقع المشروع إضافة إلى التأمين الاجتماعي والصحي. وتبدأ الرواتب من ثلاثة عشر ألف جنيه وتصل إلى أربعين ألف جنيه حسب الخبرة ونتيجة الاختبارات الفنية.

وذكرت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الاختبارات تجرى من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا وأن التقديم يتم في يوم الاختبار نفسه. ويعمل المقبولون بنظام أربع وعشرين يوم عمل وستة أيام راحة بواقع ثماني ساعات يوميا.

مقر التقديم ووسائل الاستعلام

يتم التقديم مباشرة في مقر شركة تريست روسيم بجوار كافيتريا الساحل الشمالي في الضبعة بمحافظة مطروح. وللاستعلام يمكن التواصل مع مسؤولي التوظيف عبر الأرقام المعلنة.

جهود مستمرة لدعم التشغيل

اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن توفير هذه الفرص يأتي استكمالا لسياساتها الهادفة إلى دعم المشروعات القومية وتوسيع مظلة التشغيل بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة للشباب.

الوظائف الخالية المتاحة بشركات التجزئة

أعلنت الجهات المختصة عن توافر مجموعة من الوظائف في قطاعات البيع بالتجزئة، حيث تشمل الفرص المطلوبة بائعين أحذية متخصصين في بيع المنتجات الجلدية وبائعين ملابس ذوي خبرة في تنسيق الأزياء، إضافة إلى بائعين أدوات منزلية مسؤولين عن عرض وبيع المفروشات والمنتجات المنزلية.

الشروط المطلوبة للوظائف

تشترط الوظائف القدرة على تحقيق أهداف المبيعات والالتزام بمواعيد العمل والانضباط في الأداء، إلى جانب خبرة لا تقل عن عامين في مجال مبيعات التجزئة في القسم المتقدم له. 

كما يشترط امتلاك مهارات تواصل وعرض قوية. وتقدم الشركات رواتب أساسية وعمولات تنافسية داخل بيئة عمل احترافية مع فرص حقيقية للتطور المهني، وتصل قيمة الرواتب والحوافز إلى اثني عشر ألف جنيه شهريا.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين التقديم عبر موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال اختيار الوظيفة المناسبة واستكمال البيانات المطلوبة.

وظائف الأمن والحراسة

وفي إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل مستقرة للشباب، تم طرح مئة وخمسة فرص عمل في مجال الأمن والحراسة برواتب تتراوح بين سبعة آلاف وتسعة آلاف جنيه. 

وتستهدف الوظائف الحاصلين على مؤهل ابتدائي أو أعلى، على أن يكون العمر بين عشرين وخمسة وأربعين عاما، وتشمل مناطق العمل رأس الحكمة والعين السخنة والعاصمة الإدارية والشروق وزد بارك. 

وتمتاز الوظائف بتوفير التأمينات والسكن والمواصلات والحوافز وفرص الترقية، ويجري التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

فرص عمل داخل مجمع رعاية متحدي الإعاقة

كما أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن توافر وظائف شاغرة داخل مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من ذوي الإعاقة بعين شمس 2، وتشمل تمريض للحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم تمريض، ومشرفين عمال للحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل، ووظائف خدمات معاونة للحاصلين على محو الأمية.

وحددت المؤسسة شروطا أبرزها ألا يزيد عمر المتقدم على خمسة وثلاثين عاما والالتزام بنظام الورديات الصباحية والمسائية والليلية، مع ضرورة أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى. 

وتشمل المستندات المطلوبة السيرة الذاتية بالعربية وصور المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وطابعة التأمينات وصورة شهادة الخدمة العسكرية.

ويتم تقديم الطلبات بمقر المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس 1 في شارع متحف المطرية بجوار مركز شباب منشية التحرير، خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، فيما تعقد المقابلات الشخصية يوم الأحد الموافق ثلاثين نوفمبر في الساعة العاشرة صباحا بالمجمع نفسه.

وظائف خالية الضبعة النووي مشروع الضبعة النووي وظائف خالية بمشروع الضبعة النووي الوظائف المتاحة فرص العمل

