قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ولاء خنيزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يحتضن مركز «كينيدي» فعاليات قرعة كأس العالم 2026، في حدث رياضي عالمي يُنتظر أن يشهده عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتبدأ مراسم القرعة في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وسط متابعة واسعة من الجمهور المصري والعربي بعد تأهل منتخبات عدة من المنطقة.

مونديال جديد 

تتميز نسخة 2026 من كأس العالم بكونها الأولى التي تُقام في ثلاث دول مجتمعة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، كما أنها النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، في خطوة تمثل توسعًا كبيرًا في خارطة المنافسات الدولية.

سبعة منتخبات عربية في النهائيات والعراق يترقب

شهدت التصفيات تأهلًا عربيًا لافتًا، تمثل في وصول السعودية والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب إلى النهائيات، بينما يستعد المنتخب العراقي لخوض الملحق العالمي في مارس المقبل، على أمل انتزاع المقعد العربي الثامن.

آلية توزيع المنتخبات في القرعة

تُقسَّم المنتخبات الـ48 المشاركة إلى أربعة مستويات، يحتوي كل مستوى على 12 منتخبًا، ويشترط "فيفا" أن تضم كل مجموعة فريقًا من كل مستوى، مع استبعاد تكرار منتخبات من القارة نفسها داخل المجموعة، باستثناء أوروبا التي تشارك بـ16 منتخبًا، مما يسمح بوجود منتخبين أوروبيين في المجموعة الواحدة.

ويشمل المستوى الأول المنتخبات الثلاثة المضيفة، إضافة إلى أفضل تسعة منتخبات في تصنيف "فيفا" لشهر نوفمبر 2025، بينما تتوزع بقية المنتخبات على المستويات الأخرى، ويضم المستوى الرابع المنتخبات الصاعدة من الملحقين الأوروبي والعالمي.

ولمزيد من التوازن، وضع "فيفا" إسبانيا والأرجنتين في مسارين مختلفين حتى نصف النهائي، بحيث لا يتواجه المنتخبان الأعلى تصنيفًا قبل المباراة النهائية.

التصنيفات الرسمية للقرعة

  • المستوى الأول:
    أمريكا – المكسيك – كندا – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.
  • المستوى الثاني:
    كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروغواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.
  • المستوى الثالث:
    النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراغواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.
  • المستوى الرابع:
    الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – الفائز بملحق أوروبا A – الفائز بملحق أوروبا B – الفائز بملحق أوروبا C – الفائز بملحق أوروبا D – الفائز بالملحق العالمي 1 – الفائز بالملحق العالمي 2.

البث المباشر للقرعة

سيكون بإمكان المشجعين متابعة الحدث عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بالإضافة إلى بث مباشر على قناة فيفا الرسمية بمنصة "يوتيوب" لتمكين الجمهور العالمي من حضور الحدث لحظة بلحظة.

تحديد مواقع المنتخبات المستضيفة

ثبت الاتحاد الدولي موقع المنتخبات الثلاثة المستضيفة قبل إجراء القرعة، حيث جاءت:

  • المكسيك على رأس المجموعة الأولى،
  • كندا في المجموعة الثانية،
  • الولايات المتحدة في المجموعة الرابعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توزيع منظم للمباريات بين الدول الثلاث.

كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم كأس العالم واشنطن

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

