قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.. صور
محللة سياسية: الخروقات بانتخابات النواب للمرحلة الثانية أقل من الأولى
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة

الصداع النصفي.. الأسباب الخفية والنساء الأكثر تضرراً
الصداع النصفي.. الأسباب الخفية والنساء الأكثر تضرراً
ولاء خنيزي

كشف اختصاصي طب الأعصاب والعمود الفقري، الدكتور أندريه راتينوف، أن الصداع النصفي يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الأمراض انتشارًا عالميًا، ويظهر عادة على شكل نوبات صداع شديدة قد تتحول إلى حالة مزمنة مع مرور الوقت، بحسب موقع "العربية".

وأشار الدكتور راتينوف إلى أن هناك سببًا خفيًا غالبًا ما يُغفل، وهو تشنج الرقبة، الذي يبدأ عادة في مؤخرة الرأس ويزداد عند إمالة الرأس، مع الشعور بثقل الرأس أو ألم في أحد الجانبين.

الجلوس الطويل والنساء الأكثر تضررًا

وأوضح الطبيب أن 90% من تشنجات الرقبة تنجم عن عوامل بسيطة لكنها مؤثرة، أبرزها:

الجلوس الطويل أمام المكتب.

إمالة الرقبة للأمام لساعات متواصلة.

نمط الحياة الخامل والتوتر المزمن.

وأكد أن النساء أكثر عرضة لتشنجات الرقبة المستمرة، نتيجة وضعية العمل على الكمبيوتر، وحمل حقيبة اليد دائمًا على نفس الكتف، مما يزيد الضغط على العضلات والأعصاب.

الوسادة وتأثيرها على الصداع

وأضاف الدكتور راتينوف أن الوسادة غير المناسبة قد تُجهد الرقبة وتفاقم نوبات الصداع، خصوصًا إذا كانت مرتفعة جدًا أو ناعمة للغاية، مما يُبقي الرقبة مائلة طوال الليل ويُجبر العضلات على العمل بدلًا من الاسترخاء.

ومن المشكلات الشائعة:

ألم الرقبة عند الاستيقاظ صباحًا.

صداع متكرر خلال اليوم.

شعور بالخدر في الأصابع.

وأشار إلى أن وضع الذراع تحت الرأس أثناء النوم يدل على عدم كفاية دعم الرقبة، التي يجب أن تكون في مستوى العمود الفقري طوال الليل، موضحًا أن تغيير الوسادة وتعديل وضعية النوم يساعدان على تخفيف الصداع لدى 60–70% من المرضى.

نصائح لاختيار الوسادة المثالية

وأكدت الخبيرة مارينا فلاسوفا أن هناك مؤشريْن رئيسييْن عند اختيار الوسادة:

السمك: ارتفاع الوسادة عند النوم على الجانب يجب أن يساوي المسافة بين الكتف والرقبة، وأقل عند النوم على الظهر لتجنب التشنجات.

الصلابة: يجب أن توفر الوسادة دعمًا كافيًا للرقبة دون أن تكون صلبة جدًا تمنع الراحة.

اتباع هذه الإرشادات البسيطة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تقليل نوبات الصداع وتحسين جودة النوم.

الجبن والصداع النصفي: القريش والخيارات الطازجة أكثر أمانًا

وفي سياق مشابه، وبحسب ما جاء بموقع «Daily Express» مطلع العام الجاري، أشارت دراسة نُشرت في مجلة Journal of Neurology إلى أن بعض أنواع الجبن قد تُحفّز نوبات الصداع النصفي بسبب احتوائها على مركب التيرامين، الموجود بكثرة في الأجبان القديمة والمخمرة مثل الشيدر، والبارميزان، والجبن الأزرق.

ويعمل التيرامين على التأثير في الأوعية الدموية والناقلات العصبية، مما يسبب النبض المؤلم المميز للصداع النصفي، ولا سيما لدى الأشخاص ذوي الحساسية الوراثية أو التقلبات الهرمونية، مع ارتفاع احتمالية الإصابة لدى النساء بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال.

وعلى النقيض، تُعد الأجبان الطازجة مثل القريش، والجبن الكريمي، والريكوتا خيارات أكثر أمانًا لمرضى الصداع النصفي، بينما تزيد أجبان مثل الروكفور، والجودا، وستيلتون من احتمالية حدوث النوبات. ولتقليل المخاطر، يُنصح بتتبع الوجبات، وتفضيل الأجبان الطازجة، وتقليل حجم الحصص، مع استشارة أخصائي التغذية أو طبيب الأعصاب عند الحاجة.

الصداع النصفي اسباب الصداع النصفي النساء نوبات صداع صداع الصداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد