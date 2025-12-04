قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
تحقيقات وملفات

فقرات فنية وتكريم ترامب وحضور وفد إيران.. معلومات بارزة عن قرعة مونديال 2026

قرعة المونديال
قرعة المونديال
يسري غازي

تجري مساء غد، الجمعة، مراسم قرعة كأس العالم 2026 بمركز جون كينيدي للفنون الأدائية، فى حضور ممثلي 48 منتخبا يشارك فى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.
 

موعد قرعة كأس العالم 2026
تنطلق مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
 

القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العالم 2026
سيتم بث قرعة كأس العالم 2026 عبر قناة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم والقناة الرسمية للفيفا على «يوتيوب».
 

تصنيف قرعة كأس العالم 2026
الوعاء 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء 4: الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي

حضور شخصيات عالمية
من المقرر حضور ثلاثة من أبرز الأسماء العالمية مراسم قرعة مونديال 2026 وهم:

هايدي كلوم (عارضة أزياء ومنتجة برامج).

كيفن هارت (نجم كوميدي).

داني راميريز (ممثل ومنتج).
 

حفل فني 
من المنتظر أن يتم خلال مراسم قرعة كأس العالم 2026 فقرات فنية مميزة أبرزها:

أداء غنائي خاص للفنان العالمي أندريا بوتشيلي.

فقرة مشتركة تجمع روبي ويليامز ونيكول شيرزنجر.

عرض غنائي ختامي لفرقة Village People بأغنيتها الشهيرة Y.M.C.A.
 

تصنيف قرعة المونديال: 
منح فيفا ترامب جائزة السلام 
وفقًا للصحفي البريطاني بن جاكوبس، من المنتظر أن يحضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مراسم القرعة، في ظهور بارز يعكس ارتباطه المتواصل بعدد من الفعاليات الرياضية العالمية.

وتشير التقارير إلى أن "فيفا" يدرس منح ترامب جائزة السلام خلال الحفل، ليكون أول شخصية تنال هذا التكريم الجديد الذي يقدمه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان ترامب قد لمح في تصريحات سابقة إلى مشاركته في هذا الحدث، مؤكدًا أن الحفل سيشهد فقرات ترفيهية عالمية المستوى بالتزامن مع إعلان توزيع المنتخبات على المجموعات.

ويعزز حضور ترامب علاقته القوية بإنفانتينو، حيث سبق للأخير زيارة البيت الأبيض عدة مرات خلال ولايته الرئاسية.
 

حضور وفد إيران بعد تراجعه عن قرار الانسحاب 
تراجع الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن قرار الانسحاب من حضور مراسم قرعة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك المقرر إجراؤها مساء غد، الجمعة.

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم أعلن الانسحاب من حضور مراسم قرعة مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، بداعي تعنت السلطات الأمريكية فى استخراج التأشيرات الخاصة بالوفد الإيراني، إضافة إلى الاعتراض على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم حضور جماهير 19 دولة، ومن بينها إيران، مباريات مونديال 2026.

مونديال 2026 ترامب إيران مركز كينيدي تصنيف المونديال منتخب مصر

