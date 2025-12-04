قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر يحذر من لعبة الجولة ويناشد المدارس بتوعية الطلاب بخطورتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر ، إنها تابعت خلال الأيام الماضية انتشار تريند بين عدد من الأطفال والمراهقين تحت اسم "لعبة الجولة"، يقوم خلاله المشاركون بالدخول في تحدٍّ يعتمد على الضرب المتبادل بين اثنين أو مجموعة، حتى يسقط أحدهم أرضًا ويعترف بالهزيمة

 وحذرت مؤسس اتحاد أمهات مصر من هذا التريند مؤكدةً أنه مهما بدا للبعض أنها مجرد "لعبة"، فلا خلاف على أن الانسياق وراء هذه اللعبة يمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة أبنائنا الطلاب ، حيث قد يؤدي  لا قدّر الله إلى إصابات شديدة أو نتائج لا يمكن تداركها.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن مثل هذه الممارسات العنيفة لا يجب التعامل معها بإستخفاف، سواء حدثت في الشارع أو النادي أو داخل المدرسة، فهذه ليست لعبة بريئة وإنما سلوك قد يتحول في لحظة إلى كارثة، مشيرة إلى أن الوعي المبكر والتدخل من البداية أهم بكثير من التعامل مع أزمة بعد وقوعها.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر  إلى أن دور أولياء الأمور لا يقتصر فقط على متابعة التعليم وتوفير حياة جيدة للأبناء، بل يمتد أيضًا إلى الحوار، والمتابعة اليومية، والتقرب من أولادهم في كل مراحل العمر. وأضافت أن الاستماع للأبناء وتوعيتهم بخطورة بعض السلوكيات التي قد ينساقون إليها بدافع الفضول أو ضغط الأصدقاء هو مسؤولية أساسية لا يمكن إهمالها.

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر المدارس والأندية ومؤسسات الدولة المعنية بضرورة متابعة هذه السلوكيات داخلها ، وعدم السماح بإنتشارها، ووضع آليات واضحة للسيطرة عليها، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لحماية الطلاب من أي مخاطر تهدد حياتهم أو سلوكهم.

وأخيراً قالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم و إئتلاف أولياء الأمور : أبنائنا أمانة في أعناق الجميع، وحماية الأطفال تبدأ بالوعي والتوجيه، مشيرةً إلى أن تكاتف الأسرة والمدرسة والمجتمع هو الطريق الحقيقي لحماية أبنائنا من مثل هذه السلوكيات التي قد تتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها.

اتحاد أمهات مصر أمهات مصر أمهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ترشيحاتنا

صامويل إيتو ومنتخب الكاميرون

بعد عزله من منصبه.. مدرب الكاميرون: لم أتلق خطابا بـ إقالتي

شوقي السعيد

شوقي السعيد يعلن اعتزاله تشجيع الكرة ويعتذر لجماهير الأهلي

نهائي كأس ليبيا

موعد نهائي كأس ليبيا بعد التأجيل 24 ساعة لـ دواعي النقل التليفزيوني

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد