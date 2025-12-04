اتحاد أمهات مصر يحذر من لعبة الجولة ويناشد المدارس بتوعية الطلاب بخطورتها

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر ، إنها تابعت خلال الأيام الماضية انتشار تريند بين عدد من الأطفال والمراهقين تحت اسم "لعبة الجولة"، يقوم خلاله المشاركون بالدخول في تحدٍّ يعتمد على الضرب المتبادل بين اثنين أو مجموعة، حتى يسقط أحدهم أرضًا ويعترف بالهزيمة

وحذرت مؤسس اتحاد أمهات مصر من هذا التريند مؤكدةً أنه مهما بدا للبعض أنها مجرد "لعبة"، فلا خلاف على أن الانسياق وراء هذه اللعبة يمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة أبنائنا الطلاب ، حيث قد يؤدي لا قدّر الله إلى إصابات شديدة أو نتائج لا يمكن تداركها.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن مثل هذه الممارسات العنيفة لا يجب التعامل معها بإستخفاف، سواء حدثت في الشارع أو النادي أو داخل المدرسة، فهذه ليست لعبة بريئة وإنما سلوك قد يتحول في لحظة إلى كارثة، مشيرة إلى أن الوعي المبكر والتدخل من البداية أهم بكثير من التعامل مع أزمة بعد وقوعها.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر إلى أن دور أولياء الأمور لا يقتصر فقط على متابعة التعليم وتوفير حياة جيدة للأبناء، بل يمتد أيضًا إلى الحوار، والمتابعة اليومية، والتقرب من أولادهم في كل مراحل العمر. وأضافت أن الاستماع للأبناء وتوعيتهم بخطورة بعض السلوكيات التي قد ينساقون إليها بدافع الفضول أو ضغط الأصدقاء هو مسؤولية أساسية لا يمكن إهمالها.

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر المدارس والأندية ومؤسسات الدولة المعنية بضرورة متابعة هذه السلوكيات داخلها ، وعدم السماح بإنتشارها، ووضع آليات واضحة للسيطرة عليها، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لحماية الطلاب من أي مخاطر تهدد حياتهم أو سلوكهم.

وأخيراً قالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم و إئتلاف أولياء الأمور : أبنائنا أمانة في أعناق الجميع، وحماية الأطفال تبدأ بالوعي والتوجيه، مشيرةً إلى أن تكاتف الأسرة والمدرسة والمجتمع هو الطريق الحقيقي لحماية أبنائنا من مثل هذه السلوكيات التي قد تتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها.