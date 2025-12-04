جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |التعليم: يبدأ 20 يونيو ويراعي مصلحة الطلاب

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .

1500 جنيه .. رسوم امتحانات المواد القومية في الثانوية العامة 2026 لطلاب المدارس الدولية



قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يسدد طلاب الشهادات الدولية الراجون في اداء امتحان المواد القومية بـ الثانوية العامة 2026 مبلغ 1500 جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب وكود الطالب للطلاب غير المصريين

تفاصيل مواد الثانوية العامة 2026

تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:

مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل:

(اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء )

مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء) .

مواد دراسية أساسية تخصصية للشعبة الأدبية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل:

(اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء)