مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الرفات الذي تسلمته سلطات الإحتلال من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك .

وشدد المكتب في بيان له على أنه تبقى في غزة جثمان أسير إسرائيلي واحد هو الرقيب ران غوئيلي.



ولاحقاً ، سلّمت كتائب القسام وسرايا القدس، الأربعاء، جثة أسير إسرائيلي، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

في سياق متصل، أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ ما هو مطلوب منه في اتفاق وقف إطلاق النار، مشدّدة على أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق لضمان استمرار التهدئة.



كما طالبت الفصائل الوسطاء والدول الضامنة بسرعة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، لتسهيل حركة المسافرين وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة.

ووجهت وزارة الخارجية الألمانية دعوة إلى جميع الأطراف في الأراضي المحتلة بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعدم تعريضه للخطر.

وشددت الخارجية الألمانية، في بيان لها، على ضرورة إحراز تقدم في إعادة تأهيل المشافي والبنية التحتية للمياه والصرف والكهرباء في قطاع غزة.

ووفق البيان الألماني؛ تجري وزارة الخارجية اتصالات دبلوماسية مكثفة مع إسرائيل ودول المنطقة للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق؛ قال وزير الخارجية الألماني: “نعمل على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ونثمن التعاون مع مصر في قضايا الشرق الأوسط”.

وأضاف: “نشيد بالوساطة المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وحل النزاع بغزة، ويجب تسليم جميع جثامين المحتجزين في غزة”.

وتابع: “نؤكد ضرورة تهيئة الوضع لقوة الاستقرار الدولية لنشر الأمن في غزة، ومستعدون لدعم مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي من المقرر أن تستضيفه مصر”.