سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
زيد تيم: حكومة الاحتلال تهدف إلى مشروع تهجيري وإحلالي على حساب الفلسطينيين

فرناس حفظي

قال زيد تيم أمين سر حركة فتح الفلسطينية، إنّ التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن العودة إلى ملف التهجير لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية للحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي وصفها بأنها حكومة يمينية متطرفة.

وأوضح أن هذه الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروع الإبادة الجماعية في غزة، والضم في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المشروع التهجيري الإحلالي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة، وهو ما انعكس على عمليات التهجير القسري للفلسطينيين رغم القرارات الدولية السابقة، وآخرها القرار 2803 لمجلس الأمن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ فتح المعابر، وخاصة معبر رفح، يجب أن يتم بطريقة عادلة وثنائية الاتجاه، ذهاباً وإياباً، وليس فقط من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، كما يتم حاليًا في بعض الممارسات الإسرائيلية.

وتابع، أن الهدف الإسرائيلي من رفع سقف المطالب ليس مجرد تفاوض، بل يهدف إلى تنفيذ مشاريع إحلالية واستيطانية على حساب حقوق الفلسطينيين، وهو ما أشار إليه أيضًا الرئيس الأمريكي ترامب خلال رعايته للاتفاقات.

وذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه رسميًا لضمان فتح المعابر بشكل كامل وعادل، بما يتيح للفلسطينيين حرية التنقل والحفاظ على حقوقهم الأساسية.

وشدد على أن المرحلة الثانية من أي اتفاق سلام يجب أن تراعي الحقوق الفلسطينية بشكل كامل، وليس فقط تحقيق مصالح الاحتلال، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يتطلب متابعة دولية حقيقية لضمان التنفيذ الفعلي للاتفاقيات.
 

