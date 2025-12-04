قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين

بوتين
بوتين
فرناس حفظي

في وقت رفع فيه مقاتلون روس العلم في مدينة بوكروفسك بمنطقة دونباس التي تشهد معارك عنيفة، أكد الكرملين أن الاجتماع المطول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثيي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يفض إلى أي اختراق، على الرغم من وصف واشنطن المحادثات بأنها "شاملة ومثمرة".


وعقب اللقاء الذي استمر خمس ساعات في موسكو، أعلن كبير مستشاري بوتين، يوري أوشاكوف، أنه لم يتم التوصل إلى أي تسوية، بينما سارع مسؤولون أوكرانيون وغربيون إلى التأكيد بأن الاجتماع يعكس مجددًا غياب نية لدى بوتين لإنهاء الحرب، بل الإصرار على مواصلة التقدّم الميداني.


في المقابل، بدا ترامب أقل تفاؤلاً. فعند سؤاله في واشنطن عن نتائج اللقاء، قال إن المحادثات كانت "جيدة إلى حد معقول"، لكنه اعترف بأنه لا يملك يقينا بشأن إمكانية تحقيق نتائج حقيقية. 

وأعلنت الإدارة الأميركية لاحقا أن مبعوثي ترامب، ستيف وينكوف وجاريد كوشنر، سيلتقيان رئيس فريق التفاوض الأوكراني رستم عمروف في ميامي لمواصلة البحث عن مخرج سياسي.


خطة "النقاط الـ28" تنهار مجددًا


كان الاجتماع يُنظر إليه كاختبار حقيقي لجهود ترامب لإحياء مبادرته لإنهاء الحرب، وهي المبادرة التي طالما روج لها خلال حملته الانتخابية قبل أن يعترف مؤخرًا بأنها أكثر تعقيدًا مما توقع. وقد تعثّرت معظم مبادراته السابقة، خاصة بعد رفض بوتين المتكرر لفكرة وقف فوري لإطلاق النار كأساس للتفاوض.

الخطة الأميركية التي بدأت بـ28 نقطة أثارت قلق كييف والدول الأوروبية، خاصة بعدما تبيّن أنها صيغت جزئيًا بالتشاور مع مسؤولي الكرملين وتضمّنت مطالب روسية بارزة، بينها انسحاب أوكراني كامل من دونباس. وعلى الرغم من تعديلها لاحقًا تحت ضغط أوكراني أوروبي، إلا أن موسكو رفضتها عمليًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الحديث عن "رفض" غير دقيق، لكنه أقرّ بأن "بعض العناصر غير مقبولة لروسيا"، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل، رغم حالة الجمود الواضحة.


مكاسب ميدانية روسية وضغوط اقتصادية


تسيطر روسيا حاليًا على 19% من الأراضي الأوكرانية، وتشهد الأسابيع الأخيرة تقدّمًا بطيئًا لكنه ثابت على الجبهة، في أسرع معدل منذ بدء الغزو الواسع عام 2022. ورغم الخسائر الكبيرة في الأرواح  التي تقدّر بأكثر من 1.2 مليون قتيل وجريح خلال أربع سنوات  تواصل موسكو عملياتها دون مؤشرات على التراجع.

ويرى محللون غربيون أن بوتين يواصل لعب دور "القوة التي لا يمكن كبحها"، رغم الضغوط الاقتصادية المتصاعدة. فقد اعترف الرئيس الروسي هذا الأسبوع بأن بعض القطاعات شهدت تراجعًا في الإنتاج خلال العام الحالي، وهو ما قد يفرض تحديات مستقبلية على قدرة موسكو على تمويل حرب طويلة الأمد.

صدام أوروبي-أوروبي حول أصول روسيا المجمدة

وفي بروكسل، تفجر خلاف حاد بين الاتحاد الأوروبي وبلجيكا حول كيفية استخدام 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة. ورغم أن بروكسل تدفع نحو تسخير هذه الأموال كضمانات لقروض ضخمة لأوكرانيا، فإن بلجيكا  التي تحتفظ وحدها بـ185 مليار يورو من تلك الأموال تخشى من معارك قضائية قد تؤدي، بحسب قول مسؤوليها، إلى "إفلاس الدولة البلجيكية".


ورغم تطمينات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، رفضت بروكسل المقترح، معتبرة أن المخاطر القانونية ضخمة وأن دعم أوكرانيا يجب أن يعتمد على قروض سوقية معتادة، لا على أصول قد تُعرض الدول الأوروبية لملاحقات روسية طويلة الأمد.

مدينة بوكروفسك منطقة دونباس الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

ترشيحاتنا

مكرونة فرن

طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم

يوسف محمد

وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

حبة البركة

فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

بالصور

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد