مساعد الرئيس الروسي: اجتماع بوتين وويتكوف بشأن التسوية الأوكرانية كان بناءً وهادفًا

اعتبر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الاجتماع الذي عُقد في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بشأن التسوية الأوكرانية كان بناءً وهادفًا.



ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أوشاكوف قوله اليوم (الأربعاء) إن الجانبين ناقشا عدة خيارات لخطة السلام، بما في ذلك مسألة الأراضي، واتفقا على مواصلة الاتصالات.



وأضاف :" استمر الاجتماع خمس ساعات أي أنه كانت هناك فرصة لمناقشة آفاق المزيد من العمل المشترك لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".



ووصف المحادثات بأنها كانت مفيدة للغاية، وبناءة، وغنية بالمعلومات، موضحا :" ناقش الطرفان عدة خيارات لخطة تسوية في أوكرانيا، وبطبيعة الحال، ناقشنا مع زملائنا الأمريكيين محتوى تلك المشاريع، وتلك الوثائق التي سلمها الأمريكيون إلى موسكو منذ فترة".



وتابع بقوله :" لم نناقش صيغًا محددة، ولا مقترحات أمريكية محددة، بل ناقشنا جوهر ما تتضمنه هذه الوثائق الأمريكية".



وأضاف أنه بعد النسخة الأولى من خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا، تلقت روسيا أربع وثائق أخرى، بينما نوقشت في اجتماع الكرملين خطة ترامب المكونة من 27 نقطة، ثم تلقينا عدة وثائق أخرى، وتحديدًا أربع وثائق نوقشت أيضًا في اجتماع اليوم".



وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف : "لا يمكنني الكشف عن النقاط الرئيسية لهذه الوثائق. جميعها تتعلق بتسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا".

وحول نتائج الاجتماع، أضاف قائلا إنه لا توجد خطة تسوية لأوكرانيا حتى الآن، بعض الأفكار الأمريكية مقبولة لروسيا، وبعضها غير مناسب.