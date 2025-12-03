قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل
غلق وتشميع مركز تجميل بعد ضبط «طبيبة وهمية» تُجري عمليات خطرة بالإسماعيلية
إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء
ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان
وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه
«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»
بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف
عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي
توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل مخيب للآمال.. خبير تحكيمي يعلق على أداء منتخب مصر أمام الكويت

منتخب مصر
منتخب مصر
منار نور

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي تعادل منتخب مصر التاني مع الكويت في كاس العرب بقطر.


وكتب العمايرة عبر حسابه الشخصي اكس :" تعادل مخيب للآمال منتخب مصر الثاني يغلب عليه العشوائية ".

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

وأدرك منتخب مصر فى الدقيقة 87، عن طريق محمد مجدي قفشة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد نقطة وحيدة، وجاء منتخب الكويت فى المركز الثاني برصيد نقطة أيضاً

منتخب مصر تعادل منتخب مصر نتيجة منتخب مصر الكويت كاس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين

تذاكر المترو

وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو

ترشيحاتنا

منتخب مصر

تعادل مخيب للآمال.. خبير تحكيمي يعلق على أداء منتخب مصر أمام الكويت

خالد الغندور ونجله

أول فرحتي .. خالد الغندور يوجّه رسالة لنجله في عيد ميلاده

أحمد الشناوي ومحمود دونجا

أحمد الشناوي يُهنئ محمود دونجا في عيد ميلاده .. ماذا قال؟

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد