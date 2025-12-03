تعادل مخيب للآمال.. خبير تحكيمي يعلق على أداء منتخب مصر أمام الكويت

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي تعادل منتخب مصر التاني مع الكويت في كاس العرب بقطر.



وكتب العمايرة عبر حسابه الشخصي اكس :" تعادل مخيب للآمال منتخب مصر الثاني يغلب عليه العشوائية ".

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

وأدرك منتخب مصر فى الدقيقة 87، عن طريق محمد مجدي قفشة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد نقطة وحيدة، وجاء منتخب الكويت فى المركز الثاني برصيد نقطة أيضاً