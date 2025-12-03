رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة

أثارت الفنانة رانيا منصور، الجدل بجلسة تصوير لها علي الشاطئ عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت رانيا منصور وهي تستمتع بالأجواء علي البحر ،مرتدية كاش مايوة شفاف، مما أثار الجدل حول إطلالتها الجريئة.



وكانت قد أعربت رانيا منصور عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل كارثة طبيعية، مؤكدة أن الدور جذاب ومختلف، إلى أن تعاونها مع صناع العمل جاء في أجواء مفعمة بالاحترافية.



مسلسل كارثة طبيعية



مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام وجهاد حسن وكمال أبو رية وحمزة العلي.