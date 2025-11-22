رانيا منصور ضيفة شرف في مسلسل كارثة طبيعية

انضمت الفنانة رانيا منصور إلى فريق عمل مسلسل "كارثة طبيعية" لتقدّم أحد الأدوار المميزة كضيفة شرف، في ظهور مميز .

ظهرت رانيا منصور في المسلسل حيث تجسد شخصية مذيعة

أعربت رانيا منصور عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أن الدور جذاب ومختلف، إلى أن تعاونها مع صناع العمل جاء في أجواء مفعمة بالاحترافية.



مسلسل كارثة طبيعية



مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام وجهاد حسن وكمال أبو رية وحمزة العلي.