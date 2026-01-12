قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مياه القناة تستجيب لاستغاثة أهالي عزبة العمدة بالإسماعيلية

الإسماعيلية

وجه اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشان الاستجابة الفورية لمشكلات المواطنين ، وفي استجابة فورية لما نشره المواطنون وما رصدته غرف المتابعة بشأن شكوى أهالي "عزبة العمدة" بقرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين الجديدة .

صرح اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بأنه تم تكليف فرق الطوارئ وسيارات الكسح والسيول التابعة للشركة بالتحرك الفوري لموقع الشكوى.

وأوضح اللواء أحمد رمضان أن الشركة دفعت بعدد من سيارات الشفط والكسح للتعامل مع مياه الصرف الصحى المتسربة من الخزانات الأرضية داخل العزبة ،  مقابل رسوم مخفضة للقرى الاكثر احتياجا تخفيفا عن كاهل المواطنين ، مؤكدًا أن العمل جارٍ على قدم وساق لشفط كافة التجمعات وتطهير الشوارع لتيسير حركة المواطنين وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة وخاصةان القرية محل الشكوى غير مخدومة بالصرف الصحى وتعتمد على الخزانات الأرضية والتى يتم كسحها طبقا لاحتياجات المواطنين وبالتنسيق مع الوحدة المحلية .

 وأشار  رئيس مياه القناة إلى أن الشركة تعمل علي كافة الاحتياجات للمناطق غير المخدومه  بالصرف الصحى وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف اللواء أ.ح طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وشدد اللواء أحمد رمضان على أن الشركة تضع مصلحة المواطن وصحته فوق كل اعتبار، وأنها لا تدخر جهداً في التحرك لأي بقعة بمحافظات القناة فور تلقي أي بلاغات أو شكاوى، مؤكداً أن "مياه القناة" تعمل وفق خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع مثل هذه الأزمات البيئية لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وتناشد الشركة السادة المواطنين بالتواصل معها عبر الخط الساخن (١٢٥) من اى تليفون أرضى أو موبايل أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الفيسبوك في حال وجود أي شكاوى تتعلق بخدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي، لضمان سرعة التدخل والحل الفورى للمشكلة .

الإسماعيلية

