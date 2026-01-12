وزير الدفاع البريطاني ينجو من خطر قصف صاروخي روسي خلال رحلته إلى كييف

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تعرض وزير الدفاع البريطاني جون هيلي لموقف بالغ الخطورة خلال توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف، بعدما توقف القطار الذي كان يقله بشكل مفاجئ نتيجة إنذار من خطر هجوم صاروخي روسي.

وأفادت صحيفة “ذا صن” أن هيلي كان على مقربة من موقع ضربة صاروخية بصواريخ «أوريشنيك» فائقة السرعة، قرب مدينة لفوف غربي أوكرانيا، ما جعله “على مسافة خطرة” من القصف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الوزير كاد أن يتعرض للأذى، فيما أكد هيلي بنفسه سماع صفارات إنذار الغارات الجوية أثناء الرحلة.

وكان وزير الدفاع البريطاني في طريقه إلى كييف لإجراء محادثات عسكرية تتعلق بتنسيق نقل صواريخ «نايتفول» الباليستية بعيدة المدى، التي لا تزال في مراحل التطوير، في إطار الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضية، استخدام صواريخ «أوريشنيك» فائقة السرعة في هجوم مكثف استهدف مواقع حيوية داخل أوكرانيا، رداً على هجوم استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير أوكرانية عن وقوع سلسلة انفجارات في كل من كييف ولفوف، حيث أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو تسجيل أضرار في البنية التحتية، إلى جانب انقطاعات في التيار الكهربائي بعدة مناطق، في تصعيد يعكس حدة المواجهات واتساع نطاقها.