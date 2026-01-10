الحرب مستمرة.. أوكرانيا تستهدف مستودع نفط في روسيا



ذكرت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن غارة أوكرانيا أدت إلى اندلاع حريق في مستودع نفط في منطقة فولجوجراد الروسية.

حدث ذلك إثر ضربة بطائرة مسيّرة شنتها أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وقال حاكم المنطقة أندريه بوخاروف في منشور على قناة إدارته في تطبيق تيليجرام، إن الحريق نشب في منطقة أوكتيابريسكي في الجزء الجنوبي من المنطقة، وإنه لم تُبلَّغ حتى الآن عن أي إصابات، لكن قد يضطر السكان القريبون إلى الإخلاء.

وتستهدف أوكرانيا منذ عدة أشهر بنية روسيا التحتية في مجال الطاقة، في محاولة لقطع قدرة موسكو على تمويل حملتها العسكرية ضد كييف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، بأن دفاعاتها الجوية أسقطت 67 طائرة مسيّرة أوكرانية حتى الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش.