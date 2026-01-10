قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

انسحاب قوات وقادة قسد من حلب ليلا.. و300 عنصر مازالوا بالمدينة

سوريا
سوريا
محمد على

نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية سورية قولهم بانسحاب بعض القوات والقادة الأكراد من حلب إلى شمال شرق سوريا.

وذكرت الـ3 مصادر الأمنية السورية أن نحو  300 عنصر من القوات الكردية ما زالوا بيحي الشيخ مقصود بحلب.

وذكر قائد الأمن الداخلي في حلب: نسيطر على حي الشيخ مقصود بعد تمشيط قواتنا للمنطقة و جهات تقوم باستغلال القضايا الطائفية لتحقيق مصالحها والدولة السورية لن تسمح بذلك، ونعمل بأقصى سرعة لإعادة الاستقرار إلى حي الشيخ مقصود في حلب".


تابع :" عثرنا على كم كبير من الألغام في حي الشيخ مقصود و لدينا معلومات أن أفرادا لقسد يختبئون بنفق بمحيط مشفى ياسين بحي الشيخ مقصود، فيما سيعود النازحون لمنازلهم في حي الأشرفية بشكل كامل أما النازحون من حي الشيخ مقصود سيعودون إلى منازلهم خلال يومين و قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في حي الشيخ مقصود و نعمل على تفكيك الألغام التي زرعتها قوات قسد في حي الشيخ مقصود".

