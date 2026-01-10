قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

محمد على

أفاد مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن شركة إكس قامت بتغيير رمزها التعبيري لعلم إيران إلى رمز الأسد والشمس التاريخي.

كان الرمز التعبيري السابق يعكس علم الجمهورية والذي يتميز بشعار أحمر تم تقديمه بعد ثورة 1979.

استُخدم رمز الأسد والشمس على علم إيران لقرون قبل إزالته بعد الثورة، وهو الآن مرتبط على نطاق واسع بفترة ما قبل الثورة في إيران.

يظهر العلم الجديد، المرتبط بالنظام الملكي الإيراني، الآن على الحسابات الرسمية لمسؤولي الجمهورية ووسائل الإعلام الحكومية بما في ذلك وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني.

أشار نيكيتا بيير ، أحد كبار مسؤولي المنتجات في منصة "إكس"، إلى هذا التحديث في منشور عبر حسابه الرسمي على المنصة، مؤكدا أن التغيير ناتج عن تحديث في مكتبة Twemoji التي تعتمدها "إكس" في عرض الإيموجي.


وفي هذا السياق، قامت حسابات تحمل اسم المرشد الإيراني علي خامنئي بحذف العلم من محتواها، فيما أبقت حسابات أخرى، مثل حساب وزارة الخارجية الإيرانية، على العلم الذي تعتمده "إكس"، وهو العلم الإيراني السابق الذي يستخدمه المتظاهرون في احتجاجاتهم ضد نظام المرشد.

مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي إكس علم إيران رمز الأسد والشمس الجمهورية إيران

