نجل شاه إيران يحرض المتظاهرين للاستيلاء على مراكز المدن الإيرانية

حث نجل شاه إيران الراحل، المقيم في الولايات المتحدة، الإيرانيين اليوم "السبت" على تنظيم المزيد من الاحتجاجات الموجهة بهدف السيطرة والاستيلاء على مراكز المدن ثم الاحتفاظ بها وطرد قوات الأمن الإيرانية ذات الولاء لجمهورية الأئمة.

وقال رضا بهلوي في رسالة مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي: “لم يعد هدفنا مجرد النزول إلى الشوارع.. بل الهدف هو الاستعداد للاستيلاء على مراكز المدن والسيطرة عليها”.

وحث نجل شاه إيران على المزيد من الاحتجاجات يومي السبت والأحد، وأضاف أنه "يستعد أيضاً للعودة إلى وطنه" في يوم يعتقد أنه "قريب جداً".

واشنطن ترد على طهران وتأجيج الاحتجاجات

ووصفت واشنطن، اتهامات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لها بتأجيج حركة الاحتجاج التي اتسعت رقعتها في إيران بـ«الوهمية».

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، ردا على مواقف أدلى بها عراقجي خلال زيارته لبنان: «يعكس هذا التصريح محاولة وهمية لصرف الأنظار عن التحديات الجسيمة التي يواجهها النظام الإيراني في الداخل».