بوليتيكو: ترامب لا يسعي للاستحواذ على جرينلاند ضمن صفقة بشأن أوكرانيا



نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول بالبيت الأبيض القول بأنه من غير المرجح أن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على جرينلاند ضمن صفقة بشأن أوكرانيا.

وأشارت بوليتيكو نقلا عن مصادرها إلى أن بعض مساعدي ترامب مثل روبيو يسعون إلى إيجاد مخرج فيما يتعلق بجرينلاند.

ومنذ قليل ؛ نقلت صحيفة بوليتيكو عن دبلوماسيين في النيتو القول بأن الحلف يدرس خيارات لتعزيز وجوده في القطب الشمالي.

وقالت الدبلوماسيون أيضا: خطوة الحلف تأتي بعد مزاعم ترامب بأن سفنا روسية وصينية تغزو جرينلاند.

وكان حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أفاد في وقت لاحق بأن تصريحات قائد البحرية الروسية بشأن الوضع في القطب الشمالي أعادت تسليط الضوء على أهميته الاستراتيجية في الصراع الدولي المتصاعد بين روسيا والغرب.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن خبراء روسا يؤكدون أن من يفرض سيطرته على القطب الشمالي يمتلك قوة تأثير على موازين القوى العالمية، نظراً لغنى المنطقة بالموارد الطبيعية، خصوصاً المعادن النادرة والنفط، كما أن تسارع ذوبان الجليد بفعل تغير المناخ يفتح ممرات بحرية جديدة في بحر الشمال، ما يزيد من التنافس بين القوى الكبرى للسيطرة على الممرات والموارد.

وأشار مشيك إلى أن روسيا تعدّ اليوم الطرف الأكثر حضوراً في المنطقة القطبية الشمالية بفضل موقعها الجغرافي وقوة أسطولها، إذ تمتلك أكبر عدد من كاسحات الجليد النووية في العالم، إضافة إلى أسطولها الشمالي الذي عززته موسكو بأسلحة وقدرات عسكرية متطورة