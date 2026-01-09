إدارة ترامب تبحث دفع تعويضات لسكان جرينلاند تمهيدا لضمها إلى أمريكا

ذكرت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لدفع مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار لكل فرد من سكان جرينلاند، وذلك في إطار مساعٍ لإقناع الجزيرة بالانفصال عن الدنمارك والانضمام إلى الولايات المتحدة.



وتقدر التكلفة الإجمالية للخطة بين نحو 570 مليون دولار و6 مليارات دولار، نظرًا لعدد سكان الجزيرة البالغ حوالي 57 ألف نسمة.



وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن ضم غرينلاند من شأنه تعزيز المصالح الاستراتيجية الأمريكية في منطقة القطب الشمالي، خاصة في مواجهة النفوذ الروسي والصيني هناك، في حين وصفت المتحدثة باسم الرئاسة المشروع بأنه «مفيد للأمن القومي الأمريكي».



ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء مباحثات مع نظيره الدنماركي الأسبوع المقبل بشأن مستقبل الجزيرة، فيما أكدت كوبنهاغن وغرينلاند أن الإقليم «ليس للبيع» وأن وضعه محسوم ضمن السيادة الدنماركية.



وكان رئيس وزراء غرينلاند قد وصف الضغوط الأمريكية الأخيرة بأنها «غير مقبولة»، داعيا واشنطن إلى احترام القانون الدولي ومبدأ سلامة الأراضي والدخول في حوار عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.