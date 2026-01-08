قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
أخبار العالم

ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلطته كقائد أعلى للقوات المسلحة لا يحدها سوى "أخلاقه الشخصية"، متجاهلاً القانون الدولي وغيره من الضوابط التي تحد من قدرته على استخدام القوة العسكرية لضرب أو غزو أو إكراه دول العالم.

أخلاق ترامب

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة نيويورك تايمز، سُئل ترامب عما إذا كانت هناك أي قيود على صلاحياته العالمية، فأجاب: "نعم، هناك شيء واحد. أخلاقي الشخصية. عقلي. هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني".

وأضاف: "لست بحاجة إلى القانون الدولي. لا أسعى لإيذاء أحد".

وعندما أُلحّ عليه بالسؤال عما إذا كانت إدارته ملزمة بالامتثال للقانون الدولي، أجاب ترامب: "بلى". لكنه أوضح أنه سيكون هو الحكم في حال انطباق هذه القيود على الولايات المتحدة.

وقال: "الأمر يعتمد على تعريفك للقانون الدولي".

وأقرّ ترامب بوجود بعض القيود الداخلية، حتى مع انتهاجه استراتيجية متطرفة تتمثل في معاقبة المؤسسات التي لا تروق له، والانتقام من خصومه السياسيين، ونشر الحرس الوطني في المدن رغم اعتراضات المسؤولين المحليين والولائيين.

وأوضح أنه يستغل سمعته في عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته واستعداده للجوء السريع إلى العمل العسكري، غالبًا لإجبار الدول الأخرى. 

مباحثات ترامب ورئيس كولومبيا

وخلال مقابلته مع صحيفة التايمز، تلقى مكالمة مطولة من الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الذي بدا عليه القلق بوضوح بعد تهديدات متكررة بأن ترامب يفكر في شن هجوم على البلاد مماثل للهجوم على فنزويلا.

وقال بيترو في مقابلة مع صحيفة التايمز قبيل المكالمة مباشرة: "حسنًا، نحن في خطر". لأن التهديد حقيقي. لقد أطلقه ترامب.

في حديثه مع صحيفة التايمز، بدا ترامب أكثر جرأة من أي وقت مضى. واستشهد بنجاح ضربته على البرنامج النووي الإيراني - إذ يحتفظ بنموذج لقاذفات بي-2 المستخدمة في المهمة على مكتبه؛ والسرعة التي أطاح بها بالحكومة الفنزويلية في نهاية الأسبوع الماضي؛ ومخططاته بشأن جرينلاند، التي تسيطر عليها الدنمارك، حليفة الناتو.

الطمع في جرينلاند ومصير الناتو

عندما سُئل عن أولويته القصوى، الحصول على جرينلاند أم الحفاظ على الناتو، امتنع ترامب عن الإجابة مباشرة، لكنه أقرّ بأنه "قد يكون خيارًا". وأوضح أن التحالف عبر الأطلسي عديم الجدوى أساسًا بدون الولايات المتحدة في صميمه.

على الرغم من وصفه لمعايير النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية بأنها أعباء غير ضرورية على قوة عظمى، إلا أن ترامب استخف بفكرة أن يستخدم زعيم الصين، شي جين بينج، أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منطقًا مماثلًا للإضرار بالولايات المتحدة. 

وأوضح أن القوة الأمريكية هي العامل الحاسم في نظره، وأن الرؤساء السابقين كانوا حذرين للغاية من استغلالها لتحقيق الهيمنة السياسية أو المكاسب الوطنية.

القانون الدولي الرئيس الأمريكي مباحثات ترامب ورئيس كولومبيا ترامب الطمع في جرينلاند

