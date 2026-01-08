إطلاق سراح خمسة إسبان من سجن فنزويلي

أكدت وزارة الخارجية الإسبانية، يوم الخميس، إطلاق سراح خمسة إسبان ضمن حملة الإفراج عن السجناء التي أعلنتها فنزويلا.

إطلاق سراح خمسة إسبان من فنزويلا

وأوضحت الخارجية الإسبانية في بيان لها أن أحد المفرج عنهم يحمل جنسية مزدوجة، وأنهم جميعًا يستعدون للسفر إلى إسبانيا بمساعدة السفارة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتابع البيان: "ترحب إسبانيا، التي تربطها علاقات أخوية بالشعب الفنزويلي، بهذا القرار باعتباره خطوة إيجابية في المرحلة الجديدة التي تدخلها فنزويلا".

وفي وقت لاحق، كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة مع إذاعة "راديو ناسيونال دي إسبانيا"، عن أسماء المفرج عنهم الخمسة، وهم: روسيو سان ميجيل، وأندريس مارتينيز، وخوسيه ماريا باسوا، وميجيل مورينو، وإرنستو غوربي.

سان ميجيل، محللة أمنية وناشطة، اعتُقلت في فبراير 2024.

اتهمتها الحكومة الفنزويلية، دون دليل، بالتورط في مؤامرة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وكان مسؤولون أمريكيون قد أعربوا سابقًا عن قلقهم إزاء قضيتها.

وكان ألباريس قد صرّح سابقًا بأن الإفراج سيشمل على الأرجح سجينين إسبان، قائلاً لمحطة الإذاعة العامة الإسبانية "لا 2" إن إطلاق سراح السجناء الإسبان سيكون "خطوة إيجابية للغاية من جانب الرئيسة المؤقتة الجديدة، ديلسي رودريجيز، في هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها فنزويلا".