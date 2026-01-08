مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطـ فال خلال اشتباكات في حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بأن 6 مواطنين قتلوا بينهم 3 أطفال وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة في محافظة حلب جراء استهداف اشتباكات بين فصائل تابعة للحكومة السورية المؤقتة وآخرين بمدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وأوضح المرصد السوري نقلا عن مصادر، أن هناك قصفا طال مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وخلّف أضرارًا مادية في منازل وممتلكات الأهالي، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وبلغ عدد القتلى منذ اليوم الأول للتصعيد في أحياء حلب 30 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصدرت هيئة العمليات في الجيش السوري، تعميما هاما لجميع أهالي حييّ الأشرفية وبني زيد في محافظة حلب.

وطالب الجيش السوري، اليوم الخميس المواطنين بعدم الاقتراب من النوافذ، والنزول بشكل مستعجل إلى الطوابق السفلية في كل بناء، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".