العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
أخبار العالم

نائبة أمين عام الناتو تؤكد من البرتغال أولوية تعزيز الدفاع والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

الناتو
الناتو
أ ش أ

أجرت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) رادميلا شيكيرينسكا زيارة إلى البرتغال استمرت يومين، أشادت خلالها بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به البرتغال داخل الحلف، مؤكدة أولويات الناتو في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

وخلال الزيارة، ثمنت شيكيرينسكا مساهمات البرتغال في مهام الناتو المختلفة، ودعمها المتواصل لأوكرانيا، إضافة إلى التزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي وصولاً إلى هدف تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم الاتفاق عليه في قمة الناتو الأخيرة التي عقدت في لاهاي. 

وأكدت مسئولة الناتو على أن "الأوقات الخطرة تتطلب قرارات حاسمة"، داعية الدول الحليفة إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في الدفاع وتسريع وتيرة الإنتاج العسكري لمواجهة التهديدات الصادرة عن روسيا وشركائها.

وفي مدينة بورتو، شاركت نائبة الأمين العام في ندوة دبلوماسية بعنوان "نماذج جديدة للأمن والدفاع"، إلى جانب وزير الدفاع الوطني البرتغالي نونو ميلو، والمفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس. 

وشددت ، خلال الندوة ، على أهمية الشراكة بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات الابتكار والتصنيع الدفاعي.

كما شملت الزيارة جولات إلى قيادة قوات الضرب والدمج التابعة للناتو، وأكاديمية الاتصالات والمعلومات التابعة للحلف، إضافة إلى المركز المشترك لتحليل الدروس المستفادة، حيث اطّلعت على أنشطة هذه المؤسسات ودورها في تعزيز جاهزية الحلف.

وألقت شيكيرينسكا كلمة في معهد الدراسات السياسية التابع للجامعة الكاثوليكية البرتغالية، ناقشت خلالها تحديات الناتو في عام 2026 مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن قوة الحلف تكمن في وحدته، وشددت على أن العمل الجماعي يمثل ميزة استراتيجية يجب استثمارها.

وخلال الزيارة، التقت نائبة الأمين العام وزير الدولة والشؤون الخارجية باولو رانغيل، ووزير الدفاع الوطني نونو ميلو، ورئيس الجمعية البرلمانية للجمهورية جوزيه بيدرو أغيار-برانكو، ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو ماركوس بيريشتريلو، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وأولويات الحلف في المرحلة المقبلة.

الأمين العام الناتو الحلف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم

الوزير هنو يكرّم محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

مصطفى بكري

مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي

قضايا الدولة والأكاديمية العسكرية

150 عاما على قضايا الدولة.. توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأكاديمية العسكرية

بالصور

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

