أخبار العالم

بتهمة التمرد.. الرئيس الكوري الجنوبي السابق يستأنف على حكم المؤبد الصادر بحقه

الرئيس الكوري الجنوبي السابق
الرئيس الكوري الجنوبي السابق
أ ش أ

استأنف الرئيس الكوري الجنوبي السابق "يون سيوك-يول" / اليوم الثلاثاء/ ، على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه على خلفية إدانته بالتمرد في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " قدم محامو يون الاستئناف بعد 5 أيام من إصدار المحكمة حكما بالسجن المؤبد عليه بتهمة تزعم التمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.

وقال المحامون "نعتقد أن لدينا مسؤولية لتوضيح المشاكل المتعلقة بهذا القرار ليس فقط لسجلات المحكمة ولكن أيضا للسجلات التاريخية المستقبلية".


وأضافوا: "لن نصمت حيال لائحة الاتهام المفرطة من قبل فريق المستشار الخاص والقرار المتناقض الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بناء عليها، فضلا عن خلفيتها السياسية".


وفي يوم الخميس الماضي، أصدرت محكمة سول المركزية حكمها، قائلة إن يون كان يهدف إلى شل الجمعية الوطنية من خلال إرسال قوات إلى المجمع بعد إعلان الأحكام العرفية، وهو ما يفي بتعريف التمرد كما هو منصوص عليه في الدستور.


وذكرت المحكمة أيضا أن الرئيس السابق خطط للجريمة شخصيا وبدور قيادي، مما تسبب في تكلفة اجتماعية هائلة، لكنه لم يقدم اعتذارا يُذكر.


وتلقى 7 متهمين آخرين أحكامهم الأولى إلى جانب يون، بمن فيهم وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون، ورئيس وكالة الشرطة الوطنية السابق جو جيهو، ورئيس وكالة شرطة سول السابق كيم بونج-سيك.


وحُكم على وزير الدفاع السابق بالسجن 30 عاما، بينما حُكم على جو بالسجن 12 عاما، وعلى رئيس شرطة سول السابق بالسجن 10 أعوام، وذلك لدورهم في محاولة فرض الأحكام العرفية.


وقد حُكم على يون سابقا بالسجن 5 سنوات في محاكمة منفصلة بتهم تشمل عرقلته المزعومة لمحاولة المحققين اعتقاله العام الماضي.
 

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول حكم السجن المؤبد فرض الأحكام العرفية وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مرسيدس Little G 2027
فوط السيارة المايكروفايبر
