مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
تكنولوجيا وسيارات

تسريبات.. آبل تجهز آيفون 18 برو باللون الأحمر الداكن

احمد الشريف

كشفت منصة AppleInsider نقلًا عن تقرير لوكالة بلومبرج أن أبل تدرس طرح لون جديد «أحمر داكن» أو Burgundy لهاتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max، ضمن ألوان أكثر جرأة من المعتاد لسلسلة البرو المرتقبة في 2026.​

أوضحت المنصة أن هذه الخطط تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه لون Cosmic Orange في آيفون 17 برو ماكس في السوق الصيني، ما شجّع أبل على الاستمرار في تقديم ألوان قوية وجذّابة للفئة الأعلى بدل الاكتفاء بالدرجات التقليدية الهادئة التي اعتادت عليها إصدارات برو في السنوات الماضية.

أبل تختبر أكثر من خيار لوني قبل الحسم

أشارت تقارير سابقة من MacRumors وMashable إلى أن أبل تختبر حاليًا عدة ألوان «دافئة» لسلسلة iPhone 18 Pro، من بينها الأحمر الداكن Burgundy، ولون يوصف بدرجة القهوة Coffee، إلى جانب درجة أرجوانية غامقة، على أن يتم اعتماد واحد أو أكثر منها في النسخة النهائية.

أكدت هذه التسريبات أن غياب اللون الأسود الكلاسيكي عن التشكيلة يظل احتمالًا قائمًا، في ظل تركيز أبل على خامة الألومنيوم المؤكسد في هيكل آيفون 18 برو بدلاً من التيتانيوم، وهو ما قد يجعل إظهار الخدوش على اللون الأسود أكثر وضوحًا، الأمر الذي قد يكون أحد أسباب الاتجاه لألوان أفتح قليلًا أو أكثر دفئًا مثل الأحمر الداكن.

هيكل ألومنيوم ملون 

أوضحت التقارير أن انتقال أبل في الجيل الحالي إلى هيكل ألومنيوم بالكامل في آيفون 17 برو منحها مساحة أوسع للتجربة مع الألوان القوية، مقارنة بالقيود السابقة مع التيتانيوم التي كانت تجعل خيارات الألوان أكثر تحفظًا.

أشارت المصادر إلى أن هذا التغيير في الخامة يسهّل على الشركة تطبيق درجات مشبعة مثل الأحمر العميق دون التأثير على الملمس العام للهاتف، مع الحفاظ على مظهر موحّد للزجاج الخلفي والإطار المعدني، وهو ما ظهر بالفعل في تسريبات تتحدث عن «زجاج موحّد مع الألومنيوم» في هيكل iPhone 18 Pro.

تحفّظ رسمي من أبل 

أكدت AppleInsider أن كل ما يتعلق بألوان iPhone 18 Pro ما زال في إطار التسريبات والتجارب الداخلية، إذ لم تصدر عن أبل أي إعلانات رسمية حتى الآن بشأن الألوان أو موعد الإطلاق، والمتوقع أن يظل في سبتمبر 2026 وفق دورة الشركة المعتادة.​

أوضحت التقارير أن أبل قد تقرر في النهاية الإبقاء على لون Cosmic Orange إلى جانب اللون الأحمر الداكن الجديد، خاصة مع شعبيته في الصين، إلى جانب إتاحة لون أو اثنين إضافيين مثل الأرجواني أو البني بدرجات قريبة من الأحمر، مع التشديد على أن هذه السيناريوهات تبقى حتى الآن ضمن نطاق الشائعات والتجارب التي قد تتغير قبل الإطلاق الفعلي.

