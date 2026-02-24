قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مبادرة"أبواب الخير" ليس إحسانًا عابرًا بل حماية اجتماعية شاملة
الطريق إلى المجد الأخير.. هل يكتب رونالدو الهدف الألف في مونديال 2026؟
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلوفاكيا تطلب من المفوضية الأوروبية فحص خط أنابيب دروجبا بأوكرانيا

سلوفاكيا تطلب من المفوضية الأوروبية فحص خط أنابيب دروجبا بأوكرانيا
سلوفاكيا تطلب من المفوضية الأوروبية فحص خط أنابيب دروجبا بأوكرانيا
أ ش أ

قال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي، يوراي بلانار، إن حكومة بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية فحص خط أنابيب دروجبا في أوكرانيا لتحديد ما إذا كان غير صالح لنقل النفط.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية (تاسر) عن الوزير قوله: "موقف الجانب الأوكراني غير واضح بالنسبة لنا. فهم لا يتواصلون معنا ولا يزودوننا بالمعلومات اللازمة على الرغم من طلبات ممثلينا بالسماح لهم بالدخول إلى موقع الضرر [في خط الأنابيب]. 

كما طلبنا من مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، إرسال فريق تفتيش إلى الموقع لتحديد مدى خطورة الضرر الذي قد يعيق استمرار إمدادات النفط".

وأضاف بلانار أن مصفاة سلوفنافت السلوفاكية تُؤمن 15% من استهلاك أوكرانيا من النفط، وأن سلوفاكيا تُزود ​​أوكرانيا بالكهرباء عند الحاجة، مضيفا :" نساعد أوكرانيا قدر استطاعتنا .. لا نفهم سبب عدم ردهم، ولماذا لا نستطيع زيارة موقع الضرر لنقرر كيفية التعامل مع الموقف بشكل مشترك. أنا على يقين تام بأن الجانب الأوكراني يستغل هذا الوقت للتفاوض، وأننا لن نضطر إلى اتخاذ أي إجراءات انتقامية أخرى. نحتاج إلى معرفة ما يخفيه لنا المستقبل، ولذلك نحتاج إلى معلومات دقيقة" .

توقفت إمدادات النفط الروسي العابرة إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا المار بأوكرانيا منذ بداية فبراير الجاري. وفي 18 فبراير، أعلنت الحكومة السلوفاكية حالة طوارئ في الجمهورية بسبب نقص النفط.

ويوم أمس الاثنين، أفادت تقارير إخبارية بتوقف إمدادات الكهرباء من سلوفاكيا إلى أوكرانيا، نقلاً عن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو. كما أفادت السلطات المجرية بتوقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب إلى البلاد في أواخر يناير الماضي.

وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي يوراي بلانار المفوضية الأوروبية فحص خط أنابيب دروجبا في أوكرانيا غير صالح لنقل النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

عزيز عثمان

فى ذكراه.. قصة زواج محمود عثمان وليلى فوزي وإصابته بالاكتئاب

أحمد سلامة

هل الزعيم مريض بالزهايمر.. أحمد سلامة يجيب

الفنان محمود الجندي

فى ذكراه.. قصة زواج وانفصال محمود الجندي وعبلة كامل

بالصور

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد