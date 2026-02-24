مؤشرات وول ستريت تتراجع مع تصاعد القلق من الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم الأميركية وارتفعت السندات، مع انضمام القلق المتجدد بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على أرباح الشركات إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، في كبح شهية المخاطرة.

وهبطت "بتكوين" إلى ما دون 65 ألف دولار، وصعد الذهب. وانخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1%. وتعرضت أسهم التكنولوجيا والتوصيل وخدمات الدفع لضغوط بعدما عرضت "سيتريني ريسيرتش" المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على قطاعات مختلفة.

وتراجعت أسهم "دور داش" (DoorDash Inc) و"أميركان إكسبريس" (American Express Co) بأكثر من 6.5%. وخسر صندوق متداول يركز على شركات البرمجيات 4.8%.

وهوى سهم "آي بي إم" بنسبة 13% في أسوأ يوم له منذ أكتوبر 2000، بعدما قالت "أنثروبيك" إن أداة "كلود كود" (Claude Code) يمكن أن تساعد في تحديث لغة "كوبول" (COBOL)، وهي لغة برمجة تعمل أساساً على حواسيب "آي بي إم".