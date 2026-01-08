مصطفى شردي: ترامب يدرس إمكان شراء جرينلاند وشعبيته تحت الصفر

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن ترامب يخطط لشراب جرينلاند وهي دولة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي، منوها أنه قد صرح بهذه الرغبة منذ عام وقامت عليه الدنيا وهاجت.

وأضاف محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن ترامب مستعد لشراء دولة جرينلاند، منوها أن هذه هي السياسة الجديدة والعالم يتابع هذه الأمور.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، انخفاض شعبية دونالد ترامب إلى تحت الصفر، أكثر من 65% من الشعب الأمريكي غير راض عنه ولا عن أداؤه.

وذكر أن ترامب كان حاضرا لقداس في إحدى الكنائس وتعرض لهجوم كبير داخل الكنيسة أمام الحضور والكاميرات.