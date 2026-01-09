قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ 40% من مقاعدها
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
منتخب الكاميرون يسجل رقما تاريخيا في أمم إفريقيا
هخترع حجة وانزل بالراجل واطلع انت خلص.. تفاصيل جريمة بشعة في أسيوط
توك شو

نقولا: الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال ماهر نقولا، مدير المركز الأوروبي للدراسات، إن الأوروبيين يراقبون عن كثب خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد أن بدا أن شهيته السياسية قد انفتحت على مسألة جرينلاند.

وأضاف نقولا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " عين على أمريكا"، مع الإعلامية رغدة منير ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن تصريحات ترامب يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل الأوروبيين، محذرًا من الاستخفاف بأي موقف له، وأن على القارة الأوروبية أن تستيقظ وتتفق على موقف موحد تجاه سياساته.

وأضاف نقولا أن الأوروبيين، بمن فيهم البريطانيون والألمان والفرنسيون، يعيشون حالة من الارتباك والغضب والخوف في الوقت نفسه.

وأوضح أن الرئيس ترامب يمثل أهمية أكبر في أفكار الأوروبيين لما يقوم به من أفعال، مشيرًا إلى أن سياساته في فنزويلا وإيران على سبيل المثال تتعارض جذريًا مع المبادئ التي يؤمن بها صانعو القرار الأوروبي.

وأكد نقولا أن هناك فرقًا واضحًا بين الشعوب الأوروبية وصناع القرار فيها، حيث إن نسبة كبيرة من المواطنين الأوروبيين لديهم إعجاب بشخصية ترامب، ليس بالضرورة لسياساته الأمريكية، بل لنزعته القومية والأنانية، في حين أن صناع القرار في لندن وباريس وبرلين يرفضون هذه النزعة.

وأضاف أن هؤلاء الصانعين يعتنقون أيديولوجية مستوردة من أعداء ترامب، الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين، وتقوم على احترام النظام الدولي والقوانين والمبادئ، في مقابل موقف ترامب المعادي لهذه القيم.

وأضاف نقولا أن الصحفيين في نيويورك تايمز، المقربين فكريًا من ماكرون والأوروبيين، يؤكدون أيضًا التزامهم بالنظام الدولي القائم على المبادئ والقانون، ويعتبرون أن سياسات ترامب تتناقض تمامًا مع هذا الإطار، مما يزيد من التوتر بين واشنطن وأوروبا.

ماهر نقولا الأوروبيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين على أمريكا

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

OnePlus Turbo 6

ون بلس تجهز لإطلاق سلسلة OnePlus Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

