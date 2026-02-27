اقتراح برغبة لتعميم خدمة دواؤك لحد باب بيتك بمحافظة الجيزة

تقدم الدكتور أحمد جبيلي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تعميم وتفعيل خدمة توصيل العلاج الشهري لمرضى الأمراض المزمنة “دواؤك لحد باب بيتك” داخل محافظة الجيزة، وخاصة في نطاق الدائرة العاشرة التي تشمل مدن زايد وأكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والواحات البحرية، ومناطق الإسكان الاجتماعي والتوسعات العمرانية الحديثة.

وأكد "جبيلي"، أن نجاح وزارة الصحة في تطبيق الخدمة بعدد من المحافظات وتحقيق آلاف عمليات التوصيل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التأمين الصحي، مشددًا على أن العدالة في توزيع الخدمات الصحية تقتضي سرعة إدراج محافظة الجيزة ضمن مراحل التوسع التالية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية الطبية وارتفاع الكثافة السكانية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العديد من مناطق أكتوبر والواحات تشهد نقصًا ملحوظًا في عدد العيادات وتكدسًا يوميًا أمام منافذ صرف العلاج، ما يزيد معاناة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة في التنقل لمسافات طويلة، إضافة إلى محدودية الخدمات الصحية داخل مناطق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن لكل مواطن الحق في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق معايير الجودة، وأن الدولة ملزمة بدعم وتحسين كفاءة الخدمات الصحية وانتشارها الجغرافي العادل.

كما أشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن تعميم الخدمة في الجيزة يهدف إلى تخفيف الضغط على المنشآت الطبية، وتقليل التكدس داخل العيادات، وضمان انتظام المرضى في الحصول على أدويتهم، ودعم خطة الدولة للتحول الرقمي في القطاع الصحي.