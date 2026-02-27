قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
استمرار البحث عن مفقودين في انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر ..صور
اكتشافات أثرية جديدة قريبا.. وزير السياحة يفتتح معرض رمسيس وذهب الفراعنة
أدعية للميت فى اليوم التاسع من رمضان.. رددها الآن وأنر قبره
عاشروا أولاد الأصول تعيشوا مرتاحين.. نهال طايل توجه رسالة للمواطنين
موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. وعدد أيام الإجازة للعاملين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برغبة لتعميم خدمة دواؤك لحد باب بيتك بمحافظة الجيزة

أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب
أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

تقدم الدكتور أحمد جبيلي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تعميم وتفعيل خدمة توصيل العلاج الشهري لمرضى الأمراض المزمنة “دواؤك لحد باب بيتك” داخل محافظة الجيزة، وخاصة في نطاق الدائرة العاشرة التي تشمل مدن زايد وأكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والواحات البحرية، ومناطق الإسكان الاجتماعي والتوسعات العمرانية الحديثة.

وأكد "جبيلي"، أن نجاح وزارة الصحة في تطبيق الخدمة بعدد من المحافظات وتحقيق آلاف عمليات التوصيل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التأمين الصحي، مشددًا على أن العدالة في توزيع الخدمات الصحية تقتضي سرعة إدراج محافظة الجيزة ضمن مراحل التوسع التالية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية الطبية وارتفاع الكثافة السكانية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العديد من مناطق أكتوبر والواحات تشهد نقصًا ملحوظًا في عدد العيادات وتكدسًا يوميًا أمام منافذ صرف العلاج، ما يزيد معاناة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة في التنقل لمسافات طويلة، إضافة إلى محدودية الخدمات الصحية داخل مناطق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن لكل مواطن الحق في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق معايير الجودة، وأن الدولة ملزمة بدعم وتحسين كفاءة الخدمات الصحية وانتشارها الجغرافي العادل.

كما أشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن تعميم الخدمة في الجيزة يهدف إلى تخفيف الضغط على المنشآت الطبية، وتقليل التكدس داخل العيادات، وضمان انتظام المرضى في الحصول على أدويتهم، ودعم خطة الدولة للتحول الرقمي في القطاع الصحي.

أحمد جبيلي مجلس النواب دواؤك لحد باب بيتك الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرير 178 مخالفة مرورية في حملات أمنية بالغربية

حادث تصادم

مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة ربع نقل في المنوفية

صورة أرشيفية

ضبط 2950 قطعة "صواريخ" ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها بالغربية

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد