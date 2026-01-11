الدفاع الروسية تتعامل مع 132 هدفا جويا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين موجهين و130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في إطار تصعيد ملحوظ للهجمات الجوية.

وفي بيان سابق صدر صباح اليوم، أوضحت الوزارة أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، تركز معظمها في جنوب البلاد.

وبين البيان أنه تم إسقاط 11 مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و4 فوق بحر آزوف، إضافة إلى 10 مسيرات في إقليم كراسنودار، و4 مسيرات فوق أراضي كل من جمهوريتي القرم وأديغيا.

كما أشار البيان إلى تحييد 3 طائرات مسيرة معادية في منطقة موسكو، من بينها مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق تدمير 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة السابقة، مؤكدة استمرار جاهزية منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات محتملة.