سفير روسيا : الحظر النفطي الأمريكي يهدد رفاهية ملايين الفنزويليين



أكد السفير الروسي لدى فنزويلا سيرجي ميليك-بغداساروف ان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فنزويلا لا تزال معيارا أساسيا في العلاقات.

وقال السفير الروسي لدى فنزويلا في بيان له: روسيا وفنزويلا على اتصال شبه يومي والاتصالات مع رودريجيز مستمرة.

وأضاف السفير الروسي لدى فنزويلا: الحظر النفطي الأمريكي المفروض على فنزويلا يهدد رفاهية ملايين الفنزويليين.

وفي وقت لاحق ؛ نفى السفير الروسي تقارير وسائل الإعلام الأمريكية حول طلب فنزويلا مساعدة عسكرية أو نشر أسلحة روسية على أراضيها.

وشدد ، في حديث لصحيفة "كوميرسانت"، على أن السلطات الفنزويلية لم تتقدم بأي طلب في هذا الشأن عبر القنوات الدبلوماسية.

وأوضح السفير أن التعاون العسكري-التقني القائم حاليا بين موسكو وكاراكاس "يقتصر على تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه في عقود سابقة"، دون أي توسع أو طلبات جديدة.

يأتي ذلك تأكيدا لموقف سابق لوزارة الخارجية الروسية، التي أعلنت دعمها الثابت لمسار الحكومة الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو.