بعد اعتقال مادورو .. ترامب: فنزويلا أصبحت حليفًا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الجمعة بأنه يعتبر فنزويلا ورئيستها بالوكالة، ديلسي رودريجيز، حليفًا "في الوقت الراهن"، وحذر من أن إدارته لا ترغب في وجود روسيا أو الصين في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي: "في الوقت الراهن، يبدو أنهم حليف لنا. وأعتقد أنهم سيظلون كذلك، ولا نريد وجود روسيا أو الصين هناك".

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيلتقي رودريجيز أو قادة آخرين في فنزويلا، قال الرئيس إنه يرغب في لقاء ممثلين عن البلاد قريبًا.

وأضاف: "سألتقي بممثلين مختلفين عن فنزويلا قريبًا على الأرجح. لم نحدد موعدًا لذلك بعد. لكن علاقتنا مع المسؤولين الحاليين في فنزويلا ممتازة. كما أن لدينا سيدة شابة حائزة على جائزة نوبل للسلام. ستزورنا لتقديم تحياتها لبلدنا، وبالتحديد لي شخصيًا".

وقال ترامب إن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي أهدت جائزة نوبل للسلام التي فازت بها العام الماضي إلى ترامب، ستصل "في وقت ما من الأسبوع المقبل".