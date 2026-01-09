ترامب: شركات النفط الأمريكية ستنفق 100 مليار دولار في فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن الخطة تقضي بأن تنفق شركات النفط الأمريكية "ما لا يقل عن 100 مليار دولار من أموالها الخاصة، وليس من أموال الحكومة" لإعادة تنشيط البنية التحتية النفطية في فنزويلا، بهدف زيادة إنتاج النفط في نهاية المطاف.

استثمار شركات النفط الأمريكية في فنزويلا

وأوضح ترامب أن هذه الشركات لا تحتاج إلى تمويل فيدرالي أمريكي، لكنها "تحتاج إلى حماية الحكومة وأمنها" لكي تتمكن من العمل بأمان في البلاد.

وذكرت مصادر في قطاع النفط أن الاستقرار السياسي والأمني ​​من أكبر مخاوفها بشأن دخول السوق الفنزويلية، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

كما أعلن ترامب أن فنزويلا وافقت على أن تبدأ الولايات المتحدة "فورًا بتكرير وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي، وسيستمر ذلك إلى أجل غير مسمى".