الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة "ملاكى" بالجيزة بزعم قتله أحد الأشخاص.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة بقيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بشخصين مما نتج عنه إصابتهما بكسور وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم فى حينه وحال محاولة قائد السيارة الهرب من مكان الحادث قام بعض الأهالى بإستيقافه والتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته.

أمكن ضبط قائد السيارة (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) ، وكذا ضبط الأشخاص القائمين بالتعدى عليه (7 أشخاص، مقيمين بالجيزة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لمحاولته الهرب عقب إرتكابه حادث التصادم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





