في ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن سلطان المقارئ الشيخ السيد سعيد

أحيت وزارة الأوقاف اليوم ذكرى ميلاد القارئ الشيخ السيد سعيد، أحد أعلام تلاوة وتجويد القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، الذي وُلد في مثل هذا اليوم 7 مارس 1943م، بقرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، ونبغ في قراءة وتجويد القرآن الكريم حتى لُقّب بـ«سلطان المقارئ»، لما تميز به من صوت خاشع وأداء متقن ترك أثرًا بالغًا في نفوس مستمعيه.

أتم الشيخ السيد سعيد حفظ القرآن الكريم كاملًا وهو في السابعة من عمره، وبدأ مسيرته في التلاوة أثناء دراسته بالمعهد الأزهري في كفر سليمان بمحافظة دمياط، وسرعان ما ذاع صيته والتحق بركب كبار القراء، وقرأ مع أعلام التلاوة في مصر، مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ أبو العينين شعيشع، حتى أصبح أحد أبرز رموز التلاوة في العصر الحديث.

زار الشيخ السيد سعيد عددًا من دول العالم، رافعًا صوت القرآن الكريم في المحافل الدولية، ومنها الإمارات ولبنان والعراق وإيران وسويسرا وجنوب أفريقيا وأذربيجان، وحظي بتكريم واسع وتقدير كبير، كما نال محبة الملايين، واعتُبر من أعظم من قرأ سورة يوسف، وتميز بأسلوب خاص جعله مدرسة متفردة في فن التلاوة والتجويد، فضلًا عن دوره النقابي حيث شغل منصب نقيب قراء محافظة الدقهلية ثم دمياط، وأسهم في تخريج جيل من القراء الذين ساروا على نهجه.

وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم السبت 26 ذي القعدة 1446هـ الموافق 24 مايو 2025م، بعد رحلة عامرة بخدمة كتاب الله تعالى، تاركًا إرثًا خالدًا سيظل شاهدًا على إخلاصه وعطائه.