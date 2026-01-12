مرض شائع يرتبط بارتفاع خطر الوفاة القلبية المفاجئة

تتزايد حالات الوفاة القلبية المفاجئة، لا سيما بين الشباب. تربط أبحاث جديدة داء السكري بهذا التوجه المُقلق. يزيد كلٌّ من داء السكري من النوع الأول والثاني بشكل كبير من خطر الوفاة القلبية المفاجئة، ويكون هذا الخطر أكثر وضوحًا لدى الشباب. كما يُقلل داء السكري من متوسط ​​العمر المتوقع، ويُساهم الموت القلبي المفاجئ في هذه الخسارة.

شهدت الوفيات القلبية المفاجئة (SCD) ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة، وخاصةً بين الشباب. وتُظهر الأبحاث اتجاهًا متزايدًا بشكل عام في وفيات الوفاة القلبية المفاجئة لدى البالغين في مرحلة مبكرة (من 25 إلى 44 عامًا) في الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين. ورغم وجود العديد من العوامل المساهمة، تشير أبحاث جديدة إلى أن مرضًا شائعًا يصيب ملايين الأشخاص حول العالم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة معدل الوفيات القلبية المفاجئة.

أظهرت دراسة واسعة النطاق أجراها باحثون في مستشفى جامعة كوبنهاغن بالدنمارك أن مرض الخلايا المنجلية (SCD) يرتبط بمرض شائع، وأن الشباب أكثر عرضة للإصابة به . نُشرت نتائج هذا البحث الرائد في مجلة القلب الأوروبية .

مرض شائع يزيد من خطر الإصابةالموت القلبي المفاجئ

وجد الباحثون أن خطر الإصابة بداء السكري المنجلي (SCD) أعلى لدى مرضى السكري. ووفقًا للدراسة الموسعة، يزيد كلٌّ من النوعين الأول والثاني من هذا الخطر. وأوضح الباحثون أن زيادة الخطر ملحوظة بشكل خاص لدى البالغين الأصغر سنًا.

وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري لديهم متوسط ​​عمر أقصر في المتوسط، وأن جزءًا من هذا الانخفاض يعود إلى الموت القلبي المفاجئ.

ما هو الموت القلبي المفاجئ؟

الموت القلبي المفاجئ هو عندما يموت شخص ما فجأة وبشكل غير متوقع بسبب مشكلة في قلبه.

وهو نادر بشكل عام في الأفراد الشباب الذين يبدون أصحاء. غالبًا ما يرتبط مرض القلب المنجلي (SCD) بأمراض القلب والأوعية الدموية أو لسبب مجهول. تحدث الوفاة خلال ساعة من ظهور الأعراض. ​​ويحدث ذلك عندما يتوقف القلب عن النبض أو عندما لا يكون النبض كافيًا للحفاظ على تروية القلب والحياة. الأشخاص الذين تعرضوا لسكتة قلبية مفاجئة (SCA) أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب المنجلي.

كيف يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بمرض الخلايا المنجلية

أجرى البحث، بقيادة الدكتور توبياس سكيلبريد من مستشفى جامعة كوبنهاغن، ريغشوسبيتاليت، الدنمارك، دراسةً شملت جميع سكان الدنمارك عام ٢٠١٠. حلل الباحثون جميع حالات الوفاة، والبالغ عددها ٥٤,٠٢٨ حالة، في البلاد خلال ذلك العام. وباستخدام شهادات الوفاة، وتقارير الخروج من المستشفى، وتقارير التشريح، حددوا جميع حالات الوفاة القلبية المفاجئة، والبالغ عددها ٦,٨٦٢ حالة.

باستخدام سجلات إضافية، تعرّف الباحثون على المصابين بداء السكري من النوع الأول أو الثاني، ومن غير المصابين به.

ثم قارنوا معدلات الوفاة القلبية المفاجئة بين المجموعات الثلاث. ووجدوا أن معدل الوفاة القلبية المفاجئة كان أعلى بمقدار 3.7 مرات لدى المصابين بداء السكري من النوع الأول، و6.5 مرات لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، مقارنةً بمن لم يُصابوا به. كما كشفت الدراسة أن الفرق في المخاطر كان أكبر لدى البالغين الأصغر سنًا. وكان المصابون بداء السكري ممن تقل أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني بسبع مرات. ويُعدّ داء السكري مرضًا مزمنًا، ويصيب أكثر من 830 مليون شخص حول العالم، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022.

المصدر: timesofindia.