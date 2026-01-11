قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مش كسل ولا انعزال.. ما هي سيكولوجية الأشخاص المحبين البقاء في المنزل؟

ما هي سيكولوجية الأشخاص محبون البقاء في المنزل؟
ما هي سيكولوجية الأشخاص محبون البقاء في المنزل؟
هاجر هانئ

سيكولوجية الأشخاص الذين يفضلون البقاء في المنزل لا تعني أنهم يهربون من الحياة، بل على العكس هم يعيشونها بطريقتهم الخاصة.
لفترة طويلة كان ينظر لهؤلاء الأشخاص على أنهم كسالى أو غير اجتماعيين، لكن علم النفس بيكشف صورة مختلفة تمامًا: هؤلاء الأشخاص يعرفون جيدًا ما الذي يمنحهم الراحة والتوازن.


البيت بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ليس مكانًا عاديًا، بل مساحة آمنة يعيدون فيها شحن طاقتهم. كثير منهم يميلون للانطواء، لكن هذا لا يعني الخجل أو ضعف الشخصية، بل يعني ببساطة أن طاقتهم تتجدد في الهدوء وليس في الزحام.
العالم الخارجي مليء بالضوضاء والضغوط، بينما داخل البيت يستطيعون التحكم في كل شيء سواء كان الإضاءة، الأصوات، الروتين، وحتى الصمت. هذا الإحساس بالسيطرة يمنحهم أمانًا نفسيًا يقلل التوتر ويجعلهم أكثر استقرارًا، وفقا لما نشره موقع .
غالبًا ما يمتلك عشاق البقاء في المنزل عالمًا داخليًا غنيًا. يحبون القراءة، مشاهدة الأفلام، الطبخ، التفكير، أو الاستماع للموسيقى. هدوء المكان يسمح لأفكارهم أن تنمو، ولهذا يرتبط هذا النمط بالإبداع والخيال.

البيت أيضًا يساعدهم على تنظيم مشاعرهم، الروتين البسيط مثل كوب الشاي، الجلوس في ركن مفضل، أو المشي داخل المنزل يمنحهم إحساسًا بالثبات، خصوصًا لمن يتأثرون سريعًا بالضغوط الحسية.
والأهم أن هؤلاء الأشخاص غالبًا لا يبحثون عن التقدير من الخارج طوال الوقت، لأنهم مرتاحون مع أنفسهم. الصمت بالنسبة لهم ليس فراغًا، بل مساحة للسلام الداخلي.
في زمن السرعة والضغط، اختيار البقاء في المنزل قد يكون شكلًا من أشكال حب الذات، وليس انسحابًا من الحياة كما يعتقد البعض.
 

المنزل سيكولوجية العالم الخارجي الضوضاء علم النفس

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية ضد هدف عبر الخط الأصفر في قطاع غزة

ترامب - خامنئي- نتنياهو

إسرائيل تراقب الاحتجاجات في إيران.. تقديرات عسكرية تتوقع تأخيرا أمريكيا في شن هجوم محتمل

ترامب

ترامب يقطع النفط عن كوبا ويهدد بانهيارها… ويلمح إلى وزير خارجيته كرئيس محتمل

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

