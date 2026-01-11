قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي
سعر الدولار مساء اليوم 11-1-2026
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء برج البرلس لليوم الثالث على التوالي
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
تعزيز الدور التشريعي بخبرات قضائية .. تعيين المستشار عادل عزب بالنواب
دعاء الإفطار للصائم 22 شهر رجب.. يجلب خيري الدنيا والآخرة
جمال الغندور يتغزل في منتخب مصر عقب التاهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة

الحكة
الحكة
هاجر هانئ

يمكن أن تشير الحكة المستمرة في بعض الأحيان إلى مرض خطير، بما في ذلك السرطان. يسلط طبيب الأورام الدكتور أميت غارغ الضوء على أربعة أنواع من السرطان: 

سرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان المرارة، وسرطان الغدد الليمفاوية الجلدي للخلايا التائية 

 قد تظهر الحكة المزمنة، غالبا إلى جانب علامات تحذير أخرى. التقييم الطبي المبكر أمر بالغ الأهمية، حيث أن التشخيص في الوقت المناسب يمكن أن يحسن نتائج العلاج بشكل كبير.

حكة الجلد ليست مجرد إزعاج ولكن يمكن أن تكون أيضا عرضا خفيا لشيء شرير. وفقا للخبراء، في حين أنه من الشائع الشعور بالحكة في بعض الأحيان وعادة ما يكون هناك ما يدعو للقلق، يمكن أن يكون التهيج المزمن مؤشرا على مشاكل الجلد المختلفة، والتي يمكن أن تشمل حتى السرطان القاتل.

وفقا لطبيب الأورام الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له، الدكتور أميت غارغ، يمكن أن تحدث حكة الجلد بسبب أربعة أنواع من السرطان. في حين أن الحكة وحدها لا ينبغي أن تكون مشكلة، عندما تقترن بأعراض أخرى، قد تلمح إلى شيء أكثر خطورة يستدعي زيارة طبيبك.

أنواع السرطان مع الحكة كعلامة


-سرطان الغدد الليمفاوية 
يمكن أن تحدث الحكة المستمرة دون طفح جلدي. وفقا للدكتور غارغ، إنها علامة كلاسيكية على سرطان الغدد الليمفاوية  - وهو سرطان في الجهاز اللمفاوي، وهو جزء من الجهاز المناعي، يتميز بالخلايا الليمفاوية الخبيثة وغالبا ما يتم التعرف عليه بواسطة خلايا ريد ستيرنبرغ الكبيرة.

يقول الدكتور غارغ إنه ناتج في الغالب عن مواد كيميائية للجهاز المناعي تعرف باسم السيتوكينات، والتي تهيج الأعصاب، وغالبا ما تزداد سوءا في الليل وتتحسن مع العلاج. يعاني حوالي 20-50 في المائة من المرضى من هذا، ويمكن أن يحدث على اليدين أو الساقين أو الجسم، وأحيانا يشعرون بالحرق.

-سرطان المرارة
سرطان المرارة يجعل المرء يفقد شهيته ووزنه، ويعاني من الغثيان إلى جانب الإسهال، ويعاني أيضا من "حكة شديدة" ناجمة عن تراكم الملح الصفراوي في الجلد. يقول الدكتور غارغ، إلى جانب مشكلة الجلد، قد تلاحظ أيضا البول الداكن اللون والبراز الفاتح اللون - إلى جانب علامات اليرقان.

-سرطان الغدد الليمفاوية الجلدي للخلايا التائية
سرطان الغدد الليمفاوية للخلايا التائية الجلدية هو مجموعة نادرة من السرطانات بطيئة النمو حيث تتراكم الخلايا التائية الخبيثة في الجلد، مما يسبب حكة طفح جلدي أو بقع أو لويحات أو أورام يمكن أن تشبه الأكزيما أو الصدفية، مع الأشكال الشائعة هي الفطريات الفطرية ومتلازمة سيزاري.
نظرا لأنه شكل نادر من سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، فإن هذا السرطان ينشأ من الخلايا التائية في الجلد وغالبا ما يتجلى في بقع مسطحة وحمراء شديدة الحكة.

أسباب الحكة الجلدية


يشبه الجلد الأكزيما في المراحل المبكرة


في كل هذه السرطانات، يقول الخبراء إن بشرتك ستشبه علامات الأكزيما أو الصدفية في المراحل المبكرة، لذلك من المهم إجراء تحقيق شامل واستشارة طبيبك لمعرفة ما هو عليه بالفعل.


وفقا للدراسات، فإن معدل الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية الجلدي للخلايا التائية في جميع أنحاء العالم منخفض للغاية، مع 2.9 إلى 8.6 حالة فقط لكل مليون شخص، ولكن من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بسبب التشخيص الخاطئ والتأخير. تظهر البيانات اتجاها متزايدا في معدلات الإصابة، وخاصة في الولايات المتحدة، مما يؤثر على الذكور الأكبر سنا في كثير من الأحيان، على الرغم من أن الأفراد السود وبعض السكان الآسيويين يظهرون أنماطا مختلفة.

كما هو الحال مع معظم أنواع السرطان، يمكن للتشخيص المبكر أن يحسن نتائج العلاج بشكل كبير.
المصدر: timesnownews

الحكة السرطان سرطان الغدد الليمفاوية حكة الجلد الأورام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد