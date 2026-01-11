خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة

يمكن أن تشير الحكة المستمرة في بعض الأحيان إلى مرض خطير، بما في ذلك السرطان. يسلط طبيب الأورام الدكتور أميت غارغ الضوء على أربعة أنواع من السرطان:

سرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان المرارة، وسرطان الغدد الليمفاوية الجلدي للخلايا التائية

قد تظهر الحكة المزمنة، غالبا إلى جانب علامات تحذير أخرى. التقييم الطبي المبكر أمر بالغ الأهمية، حيث أن التشخيص في الوقت المناسب يمكن أن يحسن نتائج العلاج بشكل كبير.

حكة الجلد ليست مجرد إزعاج ولكن يمكن أن تكون أيضا عرضا خفيا لشيء شرير. وفقا للخبراء، في حين أنه من الشائع الشعور بالحكة في بعض الأحيان وعادة ما يكون هناك ما يدعو للقلق، يمكن أن يكون التهيج المزمن مؤشرا على مشاكل الجلد المختلفة، والتي يمكن أن تشمل حتى السرطان القاتل.

وفقا لطبيب الأورام الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له، الدكتور أميت غارغ، يمكن أن تحدث حكة الجلد بسبب أربعة أنواع من السرطان. في حين أن الحكة وحدها لا ينبغي أن تكون مشكلة، عندما تقترن بأعراض أخرى، قد تلمح إلى شيء أكثر خطورة يستدعي زيارة طبيبك.

أنواع السرطان مع الحكة كعلامة



-سرطان الغدد الليمفاوية

يمكن أن تحدث الحكة المستمرة دون طفح جلدي. وفقا للدكتور غارغ، إنها علامة كلاسيكية على سرطان الغدد الليمفاوية - وهو سرطان في الجهاز اللمفاوي، وهو جزء من الجهاز المناعي، يتميز بالخلايا الليمفاوية الخبيثة وغالبا ما يتم التعرف عليه بواسطة خلايا ريد ستيرنبرغ الكبيرة.

يقول الدكتور غارغ إنه ناتج في الغالب عن مواد كيميائية للجهاز المناعي تعرف باسم السيتوكينات، والتي تهيج الأعصاب، وغالبا ما تزداد سوءا في الليل وتتحسن مع العلاج. يعاني حوالي 20-50 في المائة من المرضى من هذا، ويمكن أن يحدث على اليدين أو الساقين أو الجسم، وأحيانا يشعرون بالحرق.

-سرطان المرارة

سرطان المرارة يجعل المرء يفقد شهيته ووزنه، ويعاني من الغثيان إلى جانب الإسهال، ويعاني أيضا من "حكة شديدة" ناجمة عن تراكم الملح الصفراوي في الجلد. يقول الدكتور غارغ، إلى جانب مشكلة الجلد، قد تلاحظ أيضا البول الداكن اللون والبراز الفاتح اللون - إلى جانب علامات اليرقان.

-سرطان الغدد الليمفاوية الجلدي للخلايا التائية

سرطان الغدد الليمفاوية للخلايا التائية الجلدية هو مجموعة نادرة من السرطانات بطيئة النمو حيث تتراكم الخلايا التائية الخبيثة في الجلد، مما يسبب حكة طفح جلدي أو بقع أو لويحات أو أورام يمكن أن تشبه الأكزيما أو الصدفية، مع الأشكال الشائعة هي الفطريات الفطرية ومتلازمة سيزاري.

نظرا لأنه شكل نادر من سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، فإن هذا السرطان ينشأ من الخلايا التائية في الجلد وغالبا ما يتجلى في بقع مسطحة وحمراء شديدة الحكة.



يشبه الجلد الأكزيما في المراحل المبكرة



في كل هذه السرطانات، يقول الخبراء إن بشرتك ستشبه علامات الأكزيما أو الصدفية في المراحل المبكرة، لذلك من المهم إجراء تحقيق شامل واستشارة طبيبك لمعرفة ما هو عليه بالفعل.



وفقا للدراسات، فإن معدل الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية الجلدي للخلايا التائية في جميع أنحاء العالم منخفض للغاية، مع 2.9 إلى 8.6 حالة فقط لكل مليون شخص، ولكن من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بسبب التشخيص الخاطئ والتأخير. تظهر البيانات اتجاها متزايدا في معدلات الإصابة، وخاصة في الولايات المتحدة، مما يؤثر على الذكور الأكبر سنا في كثير من الأحيان، على الرغم من أن الأفراد السود وبعض السكان الآسيويين يظهرون أنماطا مختلفة.

كما هو الحال مع معظم أنواع السرطان، يمكن للتشخيص المبكر أن يحسن نتائج العلاج بشكل كبير.

المصدر: timesnownews