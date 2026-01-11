احذر.. 3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التى يتبعها البعض تؤدى بيه الى السمنة المفرطة ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير هذه العادات للابتعاد عنها وفقا لموقع هيلثى لاين.

3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

1- النظام الغذائي غير الصحي:

النظام الغذائي الغني بـ السعرات الحرارية، والفقير بالخضروات والفواكه، والمليء بالوجبات السريعة والمشروبات عالية السعرات، إضافة إلى الحصص الكبيرة من الطعام، يساهم بشكل مباشر في زيادة الوزن.

2- السعرات الحرارية السائلة:

يمكن للإنسان أن يتناول عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية من خلال المشروبات دون أن يشعر بالامتلاء، خصوصًا المشروبات الكحولية، كما أن المشروبات الغازية المحلاة وغيرها من المشروبات عالية السعرات تُعد من العوامل المهمة في زيادة الوزن.

3- قلة النشاط البدني:

عندما يكون نمط الحياة خاليًا من الحركة، يصبح من السهل استهلاك سعرات حرارية أكثر مما يحرقه الجسم يوميًا عبر التمارين والنشاطات اليومية المعتادة. ويُعد الجلوس الطويل أمام شاشات الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحي أحد أشكال قلة النشاط، وقد ثبت أن عدد الساعات أمام الشاشات يرتبط بقوة بزيادة الوزن.