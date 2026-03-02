جيش الاحتلال يعلن إطلاق معركة هجومية ضد حزب الله

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المحتل إنهم في الكيان بدأوا معركة هجومية ضد حزب الله في لبنان.

أضاف إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب الاستعداد لعدة أيام من القتال ضد حزب الله.

وسبق ورصدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تسلل مسيرة من الشمال باتجاه كريات شمونة.

وشن الاحتلال غارات إسرائيلية على بلدات عين بعال وقانا والشهابية جنوبي لبنان.

وكذلك شن الاحتلال غارات على بلدات طيرفلسيه وصديقين والبازورية جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 31 شهيدا و149 جريحا في الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.