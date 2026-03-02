إغلاق مصفاة تابعة لأرامكو في السعودية بعد هجوم إيراني

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع، بأن إحدى أكبر شركات العالم النفطية بالمملكة العربية السعودية “أرامكو” أغلقت أحد مواقعها على خلفية العدوان الأمريكي الصهيوني والرد الإيراني باستهداف المصالح الأمريكية.

وقال المصدر، إنه تم إغلاق مصفاة تابعة لأرامكو السعودية في رأس تنورة كإجراء احترازي بعد تعرضها لهجوم بمسيرة.

وأمس استدعت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد سفير إيران لدى الرياض، علي رضا عناياتي، على خلفية الهجمات الإيرانية "الصارخة" ضد المملكة والعديد من الدول الأخرى في المنطقة.

خلال الاجتماع، نقل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخراجي إدانة المملكة للهجمات على المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، وكرر رفضها القاطع لأي انتهاك للسيادة الوطنية يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الخراجي إن المملكة العربية السعودية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها وحماية أراضيها.

كما استدعت دول خليجية أخرى، بما في ذلك الكويت وقطر، السفراء الإيرانيين إلى عواصمها للتعبير عن رفضها لأي انتهاكات لسيادة الخليج.