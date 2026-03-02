جيش الاحتلال عن إطلاق النار من لبنان: كل عدو سيدفع ثمنا باهظا

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أن رئيس الأركان، إيال زامير، عقد اجتماعاً خاصاً مع منتدى هيئة الأركان العامة لتقييم الوضع بعد إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. وجاء الاجتماع في إطار الرد على هذه العمليات، حيث وافق رئيس الأركان على خطة لمواصلة العمليات في القطاع الشمالي.

وأكد زامير خلال الاجتماع أن جيش الإسرائيلي سيعزز جاهزيته الدفاعية على الحدود الشمالية مع لبنان، مع الحفاظ على قدرة هجومية مستمرة لضمان حماية المستوطنين والمناطق الحدودية.

ووجه رئيس الأركان رسالة تحذير واضحة إلى حزب الله، قائلاً: "أي عدو يهدد أمننا سيدفع ثمناً باهظاً"، في إشارة إلى مسؤولية الحزب عن التصعيد الأخير.

وأشار زامير إلى أن الجيش يستعد لاحتمالية تنفيذ عملية عسكرية متعددة المراحل، ضمن ما وصفه بـ"عملية زئير الأسد"، موضحاً أن القوات الإسرائيلية مجهزة للتعامل مع سيناريوهات هجومية معقدة ضد حزب الله.

وأضاف أن الهدف الأساسي للجيش هو منع أي أذى يطال سكان دولة إسرائيل أو حدودها الشمالية، مؤكداً أن الاستعدادات تشمل كافة الإمكانات الدفاعية والهجومية لضمان الرد الفوري على أي تهديد.