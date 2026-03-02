جيش الاحتلال عن إطلاق النار من لبنان: كل عدو سيدفع ثمنا باهظا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يطلب من سكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع إخلاء بلداتهم
أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي
ترامب: لدينا 3 خيارات جيدة لقيادة إيران.. واستمرار الضربات إذا لزم الأمر
ردا على اغتيال خامنئي.. حزب الله يتبنى إطلاق الصواريخ على إسرائيل
رويترز: دوي انفجارات في أجزاء من تل أبيب
دعاء الفجر 12 رمضان.. أدعية مأثورة لتيسير الرزق والأمور الصعبة
لبنان يدين إطلاق الصواريخ من الجنوب: تصرف خطير يهدد أمن البلاد
تحسبا لأي تهديدات.. واشنطن ترفع مستوى التأهب الأمني حول مبنى الكونجرس
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
أخبار العالم

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أن رئيس الأركان، إيال زامير، عقد اجتماعاً خاصاً مع منتدى هيئة الأركان العامة لتقييم الوضع بعد إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. وجاء الاجتماع في إطار الرد على هذه العمليات، حيث وافق رئيس الأركان على خطة لمواصلة العمليات في القطاع الشمالي.

وأكد زامير خلال الاجتماع أن جيش الإسرائيلي سيعزز جاهزيته الدفاعية على الحدود الشمالية مع لبنان، مع الحفاظ على قدرة هجومية مستمرة لضمان حماية المستوطنين والمناطق الحدودية. 

ووجه رئيس الأركان رسالة تحذير واضحة إلى حزب الله، قائلاً: "أي عدو يهدد أمننا سيدفع ثمناً باهظاً"، في إشارة إلى مسؤولية الحزب عن التصعيد الأخير.

وأشار زامير إلى أن الجيش يستعد لاحتمالية تنفيذ عملية عسكرية متعددة المراحل، ضمن ما وصفه بـ"عملية زئير الأسد"، موضحاً أن القوات الإسرائيلية مجهزة للتعامل مع سيناريوهات هجومية معقدة ضد حزب الله. 

وأضاف أن الهدف الأساسي للجيش هو منع أي أذى يطال سكان دولة إسرائيل أو حدودها الشمالية، مؤكداً أن الاستعدادات تشمل كافة الإمكانات الدفاعية والهجومية لضمان الرد الفوري على أي تهديد.

