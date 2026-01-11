بعد غيابها 40 يوما.. سكان مورمانسك الروسية يحتفلون بـ أول شروق للشمس

تجمع عدد كبير من سكان مدينة مورمانسك في شمال دولةروسيا لمشاهدة أول شروق للشمس بعد فترة طويلة من الظلام استمرت نحو40 يوم، وهي المعروفة باسم “الليل القطبي”.



ورغم أن درجة الحرارة وصلت إلى 26 درجة تحت الصفر، حرص سكان مدينة مورمانسك على الصعود إلى أعلى تلة في المدينة، والتي أشتهرت بأسم “سولنيشنايا غوركا”، لمتابعة لحظة ظهور شروق الشمس.

هذا التقليد بدأ عام 2007 عندما قرر أحد النشطاء، ألكسندر بيوتسيبا، دعوة الأشخاص للصعود إلى التلة لاستقبال الشمس بعد اختفائها 40 يوما ومنذ ذلك الوقت، أصبح يوم 11 يناير موعدًا سنويًا ينتظره سكان المدينة من أجل هذه اللحظة.

وفي هذا العام، لم تظهر الشمس بشكل كامل بسبب السحب، لكن المشاركين شاهدوا أشعتها الذهبية تضيء السماء بلون وردي جميل، وهو ما اعتبروه بداية عودة النهار من جديد.

وبعد هذا اليوم، تبدأ ساعات النهار في الزيادة تدريجيًا، ليتمكن سكان المنطقة من الاستمتاع بوقت أطول خارج منازلهم والاستمتاع بالشمس.