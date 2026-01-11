قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
اتحاد المنتجين: لدينا دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات.. ونصدر للخارج
الخطيب يخضع لفحوصات طبية في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد غيابها 40 يوما.. سكان مورمانسك الروسية يحتفلون بـ أول شروق للشمس

سكان مورمانسك الروسية يحتفلون بـ أول شروق للشمس
سكان مورمانسك الروسية يحتفلون بـ أول شروق للشمس
هاجر هانئ

تجمع عدد كبير من سكان مدينة مورمانسك في شمال دولةروسيا لمشاهدة أول شروق للشمس بعد فترة طويلة من الظلام استمرت  نحو40 يوم، وهي المعروفة باسم “الليل القطبي”.


ورغم أن درجة الحرارة وصلت إلى 26 درجة تحت الصفر، حرص سكان مدينة مورمانسك على الصعود إلى أعلى تلة في المدينة، والتي أشتهرت بأسم “سولنيشنايا غوركا”، لمتابعة لحظة ظهور شروق الشمس.

هذا التقليد بدأ عام 2007 عندما قرر أحد النشطاء، ألكسندر بيوتسيبا، دعوة الأشخاص للصعود إلى التلة لاستقبال الشمس بعد اختفائها 40 يوما ومنذ ذلك الوقت، أصبح يوم 11 يناير موعدًا سنويًا ينتظره سكان المدينة من أجل هذه اللحظة.

وفي هذا العام، لم تظهر الشمس بشكل كامل بسبب السحب، لكن المشاركين شاهدوا أشعتها الذهبية تضيء السماء بلون وردي جميل، وهو ما اعتبروه بداية عودة النهار من جديد.
وبعد هذا اليوم، تبدأ ساعات النهار في الزيادة تدريجيًا، ليتمكن سكان المنطقة من الاستمتاع بوقت أطول خارج منازلهم والاستمتاع بالشمس.

مورمانسك مدينة مورمانسك شروق الشمس الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط لص بطاريات الدراجات النارية بسوهاج

المتهم

القبض على قائد توكتوك تعدى على سائق بســ.لاح أبيض في الشرقية

المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق

بعد تعيينه في مجلس النواب.. السيرة الذاتية لـ المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد