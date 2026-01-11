قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
أسباب مرض هاني شاكر وأعراضه

ريهام قدري

تعرض الفنان  هاني شاكر خلال الأيام الماضية لوعكة صحية مفاجئة، أثارت قلق جمهوره ومحبيه، خاصة بعد إعلان تأجيل أحد حفلاته الغنائية بناءً على توصيات الأطباء. 

وأكدت مصادر مقربة أن الحالة الصحية للفنان تطلبت تدخلاً طبياً عاجلاً، ما استدعى خضوعه لإجراء جراحي دقيق.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الأزمة الصحية التي مرّ بها هاني شاكر مرتبطة بمشكلة في العمود الفقري، وهي من المشكلات الشائعة لدى من يعانون من إجهاد بدني متراكم أو ضغوط مستمرة على مدار سنوات طويلة. 

وأوضح الأطباء أن التدخل الجراحي كان ضرورياً لتحسين حالته الصحية ومنع تفاقم الأعراض، مع التشديد على أهمية الالتزام بالراحة التامة خلال فترة النقاهة.

أما عن الأعراض التي صاحبت مرض هاني شاكر، فقد تمثلت في آلام حادة بالظهر وصعوبة في الحركة، وهو ما جعله غير قادر على الوقوف لفترات طويلة أو بذل مجهود بدني، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قدرته على إحياء الحفلات والغناء على المسرح. هذه الأعراض دفعت الفريق الطبي إلى منعه من العمل مؤقتاً، حرصاً على سلامته وتسريع عملية التعافي.

وفي هذا السياق، طمأن مقربون من الفنان جمهوره على حالته الصحية، مؤكدين أن وضعه مستقر حالياً ويخضع لمتابعة طبية دقيقة داخل منزله، مع التزامه التام بتعليمات الأطباء.

 ومن المقرر أن يعود هاني شاكر إلى نشاطه الفني تدريجياً بعد انتهاء فترة العلاج، فور حصوله على الضوء الأخضر من الفريق الطبي.

يذكر أن هاني شاكر يُعد من أبرز رموز الغناء في مصر والعالم العربي، ويحظى بمحبة واسعة، ما جعل خبر مرضه محل اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات مستمرة من جمهوره له بالشفاء العاجل والعودة قريباً إلى المسرح.

